La última vez que se descubrió y se describió una araña camello en la Península Ibérica fue hace 200 años. Entonces se añadió como nuevo taxón a la Gluvia dorsalis y, dos siglos después, se ha descubierto una nueva especie en nuestro territorio bautizada como Gluvia brunnea.

Los solífugos (Solifugae), también llamados arañas camello, son un orden de arácnidos relativamente grandes, presentes en todos los países tropicales. Recuerdan a las arañas (orden Araneae), con las que no guardan una relación directa, y de las que se diferencian por sus enormes pinzas y su cuerpo segmentado. Se conocen unas 1.100 especies en todo el planeta y el tamaño total del adulto varía entre 1,5 y 7 centímetros.

El descubrimiento ha salido a la luz gracias a un estudio elaborado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en colaboración con la Universidad de Almería (UAL) que ha descrito a esta nueva especie de arácnido en la Península Ibérica la Gluvia brunnea sp. nov.

Dificultades para identificarla

Según sus descubridores, «hasta el momento, sólo se ha observado en el sureste de España». Este hallazgo, publicado en la revista Insects, «supone la descripción de la segunda especie de araña camello en la Península en 200 años».

«La descripción morfológica está respaldada por análisis moleculares y estadísticos, que apoyan de manera incuestionable el status específico de este nuevo taxón», señala Cristian Pertegal, investigador de la EEZA y primer autor del estudio.

Y es que para poder determinar la nueva especie de araña camello han tenido que realizar «detalles morfológicos minuciosos, así como ADN molecular y análisis estadísticos», que han servido para diferenciar claramente «esta nueva especie de Gluvia dorsalis (Latreille, 1817), la única especie conocida previamente en la Península Ibérica», según se refleja en el estudio.

Reto científico

«Fue impresionante ver como un análisis molecular relativamente sencillo apuntaba perfectamente a que se trataba de una nueva especie», afirma Eva de Mas, coautora del estudio.

Desde el CSIC explican que el interés científico por estos arácnidos ha crecido en los últimos años, ya que «su taxonomía y sistemática siempre ha planteado un reto a la comunidad científica, particularmente debido a la falta de consenso entre los especialistas sobre cuáles son los caracteres morfológicos relevantes de este grupo».

Actualmente, según el Catálogo Mundial de Solifugae, hay 15 familias, 144 géneros y 1.209 especies. En el caso de la Península Ibérica, hasta ahora, sólo se conocía una única especie endémica, la Gluvia dorsalis, tal y como se ha enfatizado desde la entidad investigadora.

Capturas directas o con trampas

«Los ejemplares de la nueva especie se compararon con ejemplares de la única especie conocida, G. dorsalis, originarios de otras localidades de clima mediterráneo en la Península Ibérica», explica Jordi Moya, científico del CSIC en la EEZA e investigador principal del proyecto que ha desarrollado el estudio.

Los especímenes analizados de la nueva especie provienen de diferentes métodos de muestreo, como capturas directas o trampas de caída, usados en tres estudios diferentes: uno sobre el efecto de los arbustos como refugios de fauna, otro sobre el efecto de los incendios y otros sobre la diversidad faunística de los intersticios del suelo en canchales.

«Ha sido una suerte encontrar tantísimos ejemplares de Gluvia brunnea en la colección del Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL) procedentes de proyectos anteriores», afirma Pablo Barranco, coautor del trabajo y profesor titular de la UAL.

Financiación pública

Este estudio se enmarca en el proyecto Los efectos de derrame de los depredadores desde las islas de recursos a los ecosistemas, financiado por la Agencia Española de Investigación.

Cristian Pertegal, Pablo Barranco, Eva De Mas y Jordi Moya-Laraño, autores e investigadores de este estudio titulado More than 200 years later: Gluvia brunnea sp. nov. (Solifugae, Daesiidae), a second species of camel spider from the Iberian Peninsula, relatan que para su realización se utilizaron un total de 72 trampas de caída.

Una búsqueda complicada

Los ejemplares se recogieron en la Sierra de Gádor, Almería, en el perímetro del Parque Periurbano de Castala, Berja, Almería, para estudiar cómo se veía afectada la entomofauna en una zona quemada.

Además, otro conjunto de especímenes provino de un experimento en curso en el Parque Natural Cabo de Gata (Almería), que comprende una Reserva de la Biosfera en una zona subdesértica donde las precipitaciones son las más bajas de Europa continental.

Finalmente, otras muestras de diferentes localidades se recolectaron manualmente mediante búsquedas durante transectos nocturnos con lámpara frontal