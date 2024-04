Teruel se pone en órbita: Aragón acelera las obras de una novedosa plataforma aeroespacial

El Aeropuerto de Teruel cuenta las horas para participar en la historia de uno de los cohetes españoles que llegarán al espacio. Se trata del cohete Miura 5 que podría ser probado en el Aeropuerto de Teruel, con el que Aragón pondría de alguna manera su sello en esta competitiva industria.

Para ello, el Aeropuerto de Teruel ampliará la superficie aeroespacial, tal y como ha anunciado el Consejo Rector este lunes, y que está considerado como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA).

El asunto no es para menos. De salir adelante, es indiscutible que el Aeropuerto de Teruel daría un paso más en su carrera por afianzarse como una referencia internacional a través de la ampliación de espacios para actividades de alto valor añadido, como sería las pruebas de este cohete.

La novedosa plataforma aeroespacial permitiría implementar actividades de desarrollo de nuevas tecnologías, convirtiéndose en un entono altamente especializado, competitivo, con excelentes condiciones y con adaptación rápida a los requerimientos del sector, tales como prototipo de aeronaves, ensayos en vuelos, etc.

Según ha podido conocer OKDIARIO, lo esperable será que, en este mes de mayo, salga a licitación la superficie. Se trata de una ampliación de 63,80 hectáreas del Aeropuerto de Teruel y que, si no hay sorpresas de última hora, permitirá que PLD Space pueda probar su cohete Miura 5.

Dicha zona aeroespacial tendría un periodo de concesión de 40 años, y un canon anual mínimo de 347.883 euros. Así mismo, el consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, ha advertido que a partir de ahora habrá un cambio en las dinámicas entre las empresas y el Gobierno de Aragón.

Si hasta ahora, era el Aeropuerto el que hacía una inversión previa para acondicionar las instalaciones que requerían las empresas, por medio del cual se cobraba un canon, la intención del actual Ejecutivo es que se liciten los espacios a las empresas para que éstas emprendan la inversión que necesiten para desarrollar su actividad.

Hay que tener en cuenta, que esta zona tan grande requiere estar separada de la zona industrial con un vallado especial, y que convertirán a Teruel en un banco de pruebas de la compañía, para tener todo apunto y poder lanzar el cohete en 2025, según lo previsto.

El lugar elegido para el vuelo inaugural del Miura 5 será el Centro Espacial de la Guayana Francesa (CSG), tal y como anunció el verano pasado la compañía, tras llegar un acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES). Con esta colaboración, la compañía española se convierte en uno de los pocos operadores que podrán lanzar desde Kourou.

PLD Space y Miura 5

La historia entre la empresa española PLD Space, que fabrica sus cohetes en Elche, y el Aeropuerto de Teruel surgió una década años. En 2014, la aeroespacial se instaló y, tras más de 10 años en Aragón, se ha podido comprobar cómo la apuesta que hizo Teruel ha dado sus frutos. Pues hay que recordar que el Aeropuerto también fue banco de pruebas para el Miura 1.

Así alzó el vuelo por primera vez nuestro MIURA 1 SN1. Nos sigue emocionando recordar este momento único y nos motiva a avanzar con nuestro lanzador orbital, MIURA 5 💪

This is how our MIURA 1 SN1 was launched for the first time. We are still thrilled to remember this unique… pic.twitter.com/6zvbQb8sOT

— PLD Space (@PLD_Space) October 25, 2023