Prepárate para el verano con las infusiones funcionales de Mercadona ¡Funcionan!

Con la primavera ya instalada y el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas empiezan a enfocarse en mejorar su forma física y salud en lo que comúnmente se llama la ‘Operación bikini’. Este periodo se caracteriza por una creciente preocupación por la estética y el bienestar físico, lo cual impulsa a muchos a adoptar regímenes de ejercicio más intensos y dietas específicas. Sin embargo, no sólo de ejercicio y alimentación vive el cuerpo en su preparación para el verano, sino que también existen complementos que pueden facilitar y complementar estos esfuerzos. Entre estos, algunas infusiones destacan como una opción excelente para incorporar en nuestro día a día ya que gracias a ella puedes «limpiar» tu organismo y además aceleran el proceso de adelgazamiento. Infusiones que podemos llamar «funcionales» y de las que Mercadona ofrece una variedad que no puedes dejar escapar.

Estas infusiones están diseñadas no solo para deleitar el paladar con sus aromas y sabores, sino también para funcionar como aliados en nuestros objetivos de salud y bienestar. Bebidas naturales que han ganado popularidad debido a su capacidad para complementar la dieta y el ejercicio, ofreciendo beneficios que van más allá de la simple hidratación y que seguro querrás poner a prueba ya que son las más eficaces y están arrasando en Mercadona.

Mercadona y sus infusiones funcionales

Como adelantamos, Mercadona ha desarrollado una línea de infusiones funcionales que se alinean perfectamente con las necesidades de quienes buscan optimizar su preparación para el verano. Estos productos no solo están pensados para ser disfrutados como una bebida refrescante, sino que también están formulados para ayudar en diferentes aspectos, desde la eliminación de líquidos hasta la activación del metabolismo. Con estas opciones, el supermercado se coloca como un aliado en la búsqueda de un estilo de vida más saludable de modo que nada como conocer cuáles son, qué beneficios tienen y cómo actúan en nuestro organismo.

Infusión de Cola de Caballo

La primera de las infusiones de las que te queremos hablar, es la infusión de cola de caballo de Mercadona y que es un complemento alimenticio que se utiliza principalmente para la eliminación de líquidos. Este efecto diurético puede ser especialmente beneficioso durante la ‘Operación bikini’, ya que ayuda a reducir la retención de agua en el cuerpo, facilitando una silueta más definida y una mejor sensación de ligereza y bienestar. La cola de caballo contiene varios compuestos que estimulan los riñones, incrementando la producción de orina y, por ende, la eliminación de toxinas y exceso de líquidos. Se vende en caja de 20 bolsitas por 1,20 euros.

Para disfrutar de los beneficios de la infusión de cola de caballo, se debe verter 200 ml de agua hirviendo sobre la bolsita y dejarla en infusión entre 5 y 8 minutos. Es importante no utilizar el microondas para calentar el agua con la bolsita dentro, pues podría afectar las propiedades de la infusión. Se puede endulzar al gusto y, si se prefiere, añadir hielo para una bebida refrescante y revitalizante.

Infusión Figura

La infusión Figura es otra mezcla de plantas aromatizadas que ofrece Mercadona. Esta infusión funciona como un complemento alimenticio dual, ayudando tanto en la eliminación de líquidos como en el mejoramiento del tránsito intestinal. Estos dos efectos combinados pueden ser de gran ayuda para quienes buscan deshacerse de la sensación de hinchazón y mejorar su digestión, aspectos cruciales para sentirse bien tanto interior como exteriormente durante el verano. Como la anterior se vende en caja con 20 bolsitas por 1,20 euros.

Y también, al igual que con la cola de caballo, se debe preparar añadiendo agua hirviendo a la bolsita y dejándola reposar entre 5 y 8 minutos. Esta infusión también se puede consumir fría, lo que la convierte en una excelente alternativa para los días calurosos.

Infusión Quema Grasas

La infusión Quema Grasas de Mercadona es una mezcla diseñada específicamente para ayudar en la activación del metabolismo. Esta propiedad es crucial para quienes buscan mejorar la eliminación de grasa localizada. Los ingredientes de plantas aromatizadas de esta infusión estimulan el metabolismo, aumentando el gasto energético del cuerpo y promoviendo así una mayor quema de calorías y grasas acumuladas. Como la anterior se vende en caja con 20 bolsitas por 1,20 euros.

Para preparar la infusión Quema Grasas, sigue el mismo procedimiento que las anteriores, asegurándote de no exceder la cantidad recomendada de una bolsita-filtro al día, especialmente si existen condiciones específicas como embarazo o lactancia, en cuyo caso es mejor consultar con un médico.

Estas infusiones funcionales de Mercadona no solo están diseñadas para ser disfrutadas como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, sino que también son una herramienta práctica y natural para quienes buscan optimizar su bienestar físico y estético de cara al verano. No obstante, es crucial recordar que los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada.