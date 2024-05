Le toca jugar al Bernabéu

Le toca al Bernabéu. El Real Madrid no jugó bien en la ida en Múnich. El partido no fue desastroso, pero sí es cierto que los blancos no estuvieron todo lo bien que debían. De hecho, la sensación en el vestuario madridista tras el encuentro era que el empate era un buen resultado. El equipo pudo ganar, pero también pudo perder y llevarse de vuelta a casa un resultado adverso. Finalmente, todo quedó empatado y en Chamartín el próximo miércoles se jugará una final. Y no hay nada que le pueda gustar más a ese estadio y a esa afición.

El Real Madrid tiene que afrontar ante el Bayern el próximo miércoles un partido a todo o nada para estar en la final de la Champions. Y para conseguirlo, no estarán solos. El Santiago Bernabéu será el de las grandes noches. La afición blanca comenzará a jugar el partido desde varias horas antes de que la pelota comience a rodar.

El plan de la afición del Real Madrid está claro. Sobre las 19:00 horas, miles de aficionados del conjunto blanco se congregarán en la plaza de los Sagrados Corazones para dar el recibimiento al equipo. Después, las gradas del Santiago Bernabéu se comenzarán a llenar y se teñirán de blanco, ya que la idea es que, como ante el Manchester City, todos los aficionados del conjunto madridista acudan a Chamartín con la camiseta blanca. Y después, minutos antes de que comience el partido, las gradas de Concha Espina se engalanarán con un mosaico 360º al igual que sucedió contra los ingleses en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Y tras todos estos momentos llenos de magia, llegará la hora de la verdad. El partido comenzará y la grada del Bernabéu tratará de llevar a los blancos en volandas hacia la final de la Champions que se celebrará el próximo 1 de junio en Londres. El objetivo es que Chamartín sea una olla a presión que ayude a los de Ancelotti y llene de presión al Bayern.

El Real Madrid sabe que en Múnich no estuvo todo lo bien que debían, pero ahora están justo donde querían. Todos lo hubiesen firmado a principio de temporada. Los blancos están a un partido para clasificarse a la final de la Champions y lo único que tienen que hacer es ganar ante su afición. Algo que hacen de manera habitual.

389 días sin perder en el Bernabéu

El Real Madrid perdió por última vez en el Bernabéu el 8 de abril de 2024. Aquella noche, los blancos cayeron derrotados por 2-3 ante el Villarreal en Liga. Desde ese día, los hombres de Carlo Ancelotti casi siempre han ganado y en pocas ocasiones han empatado. De hecho, esta temporada solamente no han conseguido el triunfo ante su afición en cuatro ocasiones.

En Liga, el Real Madrid empató ante el Rayo Vallecano y frente al Atlético de Madrid, mientras que en Champions los blancos no pudieron ganar al Leipzig en la vuelta de los octavos de final, ante los que empataron a uno, y frente al Manchester City, en la ida de los cuartos de final, frente a los que cosecharon un impresionante empate a tres.