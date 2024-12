Manuel Carrasco estalla contra los vecinos del Bernabéu: «En 20 años nunca me habían multado por ruido»

Manuel Carrasco ha dejado un mensaje para los vecinos del Santiago Bernabéu, después de revelar que le pusieron tres multas por un valor cercano a 400.000 euros por su concierto en el estadio del Real Madrid. El artista fue sancionado por exceder el ruido y ha dejado claro que lo recurrirán. «Respeto a los vecinos, pero tengo que decir que a lo largo de 20 años he hecho muchísimos conciertos y nunca me han multado por ruido», apunta el cantante.

En concreto, Manuel Carrasco ha recibido tres multas por parte del Ayuntamiento de Madrid por superar los límites de ruido en el concierto que celebró en el estadio el pasado 29 de junio. En total, suman un valor de 399.000 euros, puesto que son de 144.000, 129.000 y 126.000 euros. Pero el andaluz ha dejado claro que, por el momento, no las pagará: «Evidentemente, vamos a recurrir eso».

«Respeto a los vecinos que seguramente tengan sus razones. Pero tengo que decir que he hecho a lo largo de 20 años, no sé, mil conciertos, muchísimos y nunca me han multado por ruido», ha desvelado el cantante.

El pasado 29 de junio, Carrasco se convertía en el primer artista español en cantar en el estadio Santiago Bernabéu. El andaluz llenaba el feudo madridista de cara a un concierto con el que concluía su gira Corazón y Flecha. Sin embargo, las quejas de los vecinos hicieron que el Ayuntamiento actuara y multara al cantante por exceder los límites permitidos de ruido en el estadio.

Esos problemas se han repetido en prácticamente todos los eventos musicales que se han celebrado en el estadio, lo que ha obligado al club a actuar. Aunque el Real Madrid no es responsable de que los límites permitidos de ruido se hayan superado, han preferido zanjar la polémica cancelando los conciertos que había programados hasta que consigan solucionar varios problemas relacionados con la insonorización del estadio.

Por ello, los conciertos de Aitana o Lola Índigo previstos para finales de este 2024 se pospusieron. Por el momento, no hay fecha para que puedan celebrarse esos conciertos, ya que el club se apresuró a informar de que «no está en disposición de asegurar ninguna fecha», después de que Lola Índigo anunciara la que parecía la fecha definitiva de su concierto en el Bernabéu. Apuntaban desde la entidad que primero deben realizarse «las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa».

Con esto, el Real Madrid busca evitar que se sigan repitiendo casos como el de Manuel Carrasco y de todos los artistas que han pasado por el momento por el Bernabéu. El Ayuntamiento ha multado a promotores y artistas por superar los límites de ruido, ante las quejas vecinales. Algo que ahora ha denunciado el propio cantante onubense, al que le han sancionado con cerca de 400.000 euros por su espectáculo en el estadio del conjunto blanco.