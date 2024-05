Cuidado con la forma de practicar este deporte: la DGT lo prohíbe y te puede poner una multa

En Tráfico quieren subrayar que la totalidad de personas que vayan circulando por la vía tienen que contar con el debido respeto a las normativas de circulación, algo que también deben atender los ciclistas.

Los ciclistas tienen cada vez más accidentes y lo mismo podemos decir de los patinetes, lo que hace claro que se deban cumplir unas normas al tomar la decisión de utilizarlos.

Conociendo más …

Los conductores de vehículos no ven a los ciclistas bien, en especial porque la ley de tráfico nos dicen que en metro y medio se establece la distancia para adelantar a un ciclista y no hacerlo como es debido, ocasiona una multa por valor de doscientos euros y perder seis puntos del carnet.

Por todo ello, las denominadas grupetas de ciclistas pueden terminar siendo un importante obstáculo para los conductores de vehículos y la DGT, que es consciente de dicha situación, ha avisado lo siguiente:

Los ciclistas no van a poder circular en grupos de tramos sin visibilidad como curvas, zonas que tengan niebla y cambios de rasante.

Una buena convivencia entre vehículos y ciclistas es vital, por lo que lo mejor es que los últimos se van a colocar en hilera en tramos de escasa visibilidad y cuando se vayan a formar aglomeraciones en cuanto a tráfico, de tal forma que se facilite el adelantamiento de estos.

Lo cierto es que el Reglamento General de Circulación no concreta el número de ciclistas que se pueden agrupar para poder circular en una carretera, la DGT lo que hace es indicar que el ciclista tiene que utilizar el arcén para poder circular en paralelo y de dos en dos.

En el caso de que los ciclistas no vayan a cumplir con esta normativa y que no vayan a circular por el lado derecho o impidan la circulación y la buena visibilidad de otros conductores, se van a poder penalizar con una multa por valor de 200 euros.

En carretera, los ciclistas es necesario que usen siempre el arcén de la derecha, en el caso de que exista, para poder circular y únicamente van a poder abandonarlo en los descensos prolongados o en condiciones seguras, como dice la Dirección General de Tráfico.

¿Qué normas se deben cumplir para poder evitar las multas en la ciudad en bicicleta?

El que se sepa circular bien con la bicicleta en zona urbana es fundamental, tanto para evitar las temidas multas como por nuestra propia seguridad.

No hay que olvidar que a nivel legal una bicicleta es considerada como un vehículo y tiene que seguir con las normas de circulación que los vehículos que funcionan a motor.

Todo ello significa que con la bicicleta debemos circular, o por la calzada o por el carril bici en el caso de que exista. La multa por circular por la acera es posible que ascienda hasta sesenta euros y nos pone en peligro a los mismos ciclistas y, a los peatones.

Lo que debemos tener claro es que no se puede circular con la bici como si nos encontrásemos a un circuito de bicicleta como si fuera un circuito de velocidad.

No se debe superar los 45 km/h. Cuando la vía por la que vayamos tenga una velocidad máxima más reducida, se debe respetar también por la bicicleta.

Las bicicletas tienen que respetar las señales que haya en la calzada: agentes de la circulación, las señales circunstanciales, semáforos, señales verticales y viales, por este orden hablando de prioridad.

Algún caso curioso …

Hay casos, como sucede con el del Consistorio madrileño, tiene una serie de excepciones: se trabaja ahora en una ordenanza nueva que va a permitir a los ciclistas pasar los semáforos en rojo si se gira a la derecha, en el caso de que el giro esté permitido.

Como ocurre con los vehículos a motor, los ciclistas no pueden usar el móvil ni tampoco llevar auriculares mientras se conduce: lo mismo da que se usen auriculares de conducción ósea, que no van a tapar el oído, o que se use un único auricular. Se considera como una falta grave y la multa puede llegar a ser de ciento noventa y un euros.

No lo olvides, cuando vayas al volante y al manillar, siempre cero alcohol, al final es tu seguridad y la de todos.

Así que ya sabes, seguro que ahora te ha quedado más claro este tema que siempre es interesante tenerlo en cuenta.

Vivimos tiempos en los que parece que las bicicletas vuelven a aumentar sus ventas, tanto las de toda la vida como las eléctricas, máxime en un momento en el que el centro de las grandes ciudades vive una gran potenciación de estas.

Precisamente por todo ello, es necesario cuidar como es debido la forma en la que conducen los ciclistas y también en como los conductores se comportan con ellos. Todos vamos en el mismo barco.