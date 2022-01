Deportes

Estela Grande desvela los secretos y planes de futuro de su relación con un futbolista de Primera

Estela Grande habla abiertamente de su relación con un futbolista de Primera, desvela algunos secretos y planes de futuro. La ex de Diego Matamoros olvidó al hijo de Kiko con Juan Iglesias, joven futbolista español que milita en el Getafe. “Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble", dijo hace poco la influencer sobre el jugador.