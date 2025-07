La operación de hombro de Jude Bellingham, y con ello el tiempo de baja del futbolista inglés, abre un casting en el centro del campo del Real Madrid. Hay una posición titular en el equipo de Xabi Alonso que queda vacante, plaza que varios jugadores quieren. Una posición en el once titular aproximadamente durante los dos primeros meses de la próxima temporada, ya que se calcula que sean tres de baja, pero el primero es de pretemporada.

En ese peculiar casting entran varios jugadores, pero sobre todo tres tienen todas las opciones de ocupar el hueco que deja Jude Bellingham por su lesión. Con previsiblemente Mbappé y Vinicius en ataque -aunque hay que recordar que hay entrenador nuevo, Xabi Alonso, y todo puede cambiar-, son Arda Güler, Franco Mastantuono y Rodrygo los llamados a ocupar el puesto de Jude Bellingham.

A mediados de julio, es difícil establecer cuál será el esquema de Xabi Alonso para la próxima temporada y los once hombres que formarán parte del once titular. Lo que sí es seguro es que Jude Bellingham no estará en ese inicio por esta operación en el hombro, de ahí que haya una plaza libre.

En el caso de Arda Güler, sería el jugador con más opciones por su posición natural y por el buen hacer tanto en el Mundial de Clubes, ya entrenado por Xabi Alonso, como antes, en los momentos que le fue dando Carlo Ancelotti. Güler entra en otra época con el cambio de entrenador, fue titular ya en varios encuentros del torneo que se ha disputado en Estados Unidos y puede perfectamente ocupar la posición de Bellingham.

Franco Mastantuono es otra opción, aunque en el caso del futbolista argentino hay que entender que llega nuevo, sin los automatismos del fútbol europeo y del propio Real Madrid, por lo que requiere de una adaptación. Viene de River Plate, de otro tipo de fútbol, pero ya ha demostrado allí de sobra la calidad que tiene y que perfectamente puede jugar de Bellingham, si bien las diferencias entre uno y otro son claras.

Existe otra opción que depende de más factores, más compleja, pero igualmente de posibilidad, que es la de colocar a Rodrygo a hacer de Bellingham. Pero en este caso hay que tener cuenta si el brasileño seguirá en el Real Madrid (es uno de los jugadores que pueden salir en este mercado de invierno) y en el caso de que siga, si Xabi Alonso no optaría por él ya de titular en un triplete de ataque con Mbappé y Vinicius, por lo que el puesto de Bellingham seguiría estando libre.

Lo que está claro es que se abre un casting que se decidirá en pretemporada, una pretemporada muy diferente este año, ya que no habrá giras internacionales ni concentraciones fuera de casa, toda vez que se hará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Tres semanas previas al primer partido de Liga (ante Osasuna el 19 de agosto) es el tiempo que tendrán estos futbolistas para convencer a Xabi Alonso de que se puede sustituir a Bellingham en los dos meses de temporada en los que estará de baja el centrocampista inglés.