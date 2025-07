Otro fiasco de Laporta: anunció a bombo y platillo el regreso del Barcelona al Camp Nou en el Joan Gamper

El Barcelona confirmó este viernes que el Trofeo Joan Gamper, la cita anual con la que el club azulgrana abre la temporada futbolística, no se jugará en el Camp Nou, tal y como habían anunciado, ya que el estadio culé todavía no estará listo por las interminables obras que se llevan a cabo. Este trofeo, que disputará el Barça ante el Como italiano, se jugará finalmente en el Johan Cruyff, el estadio de 6.000 espectadores que está en la Ciudad Deportiva de San Juan de Espí.

Este cambio de estadio supone otro fiasco más de Joan Laporta, que anunció a bombo y platillo que el Trofeo Joan Gamper se jugaría en el Camp Nou. Ha sido, otra vez, un engaño de la directiva del Barcelona a sus aficionados, que ha ido dándole muchas fechas de regreso al Camp Nou, sin que ninguna de ellas fuera verdadera. La última fue la del 10 de agosto con este partido, que ahora se traslada al Johan Cruyff porque todavía el Ayuntamiento de Barcelona no da todavía los permisos para que allí se pueda disputar encuentros de fútbol.

Hace menos de un mes, Joan Laporta se grababa un vídeo en el Camp Nou en el que anunciaba el regreso del equipo azulgrana al Camp Nou, un vídeo lleno de emotividad, con aficionados llegando al estadio, otros mirándolo de lejos, pero en el que se dejaba claro que el regreso sería ese 10 de agosto en el Joan Gamper. «Volvemos a casa, vibremos», decían desde el Barcelona. Otra fecha fallida y otro vídeo que llevó al error a los aficionados azulgranas.

Volvemos a casa, vibremos pic.twitter.com/wX56iO3GjJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 25, 2025

El Barcelona no jugará el Joan Gamper en el Camp Nou porque las obras no estarán acabadas en esa fecha. Y esto supone otro fiasco más de Joan Laporta, empeñado en lanzar falsas esperanzas a sus aficionados, a pesar de que ya van muchas. Son varias las veces que desde el club se han indicado fechas que no eran al final las correctas del regreso al Camp Nou.

«Debido a la magnitud de la obra ejecutada, ha sido imposible cumplir con todos los requisitos exigidos por las normativas que regulan la obtención de dicha licencia, pese a la voluntad del Club de poner en funcionamiento el Spotify Camp Nou por sectores», indica ahora el Barcelona. Hace menos de un mes, lanzaba un vídeo en el que aseguraban -aunque sabía que era prácticamente imposible, como ahora se ha demostrado- que el regreso al Camp Nou sería en el Joan Gamper.

Cabe recordar que la Liga facilitó al Barcelona las cosas al colocarle las tres primeras jornadas de la próxima Liga fuera de casa, por lo que los culés jugarán el primer partido como local el fin de semana del 13 y 14 de septiembre (jornada 4), lo que les permite tener un mes más de margen para seguir con las obras de su estadio y así poder llegar a tiempo para jugar en el Camp Nou en Liga.