Pinchazo de la selección catalana: sólo tres jugadores cantan ‘Els segadors’ en un estadio semi vacío

Solamente tres jugadores del once inicial de la selección catalana cantaron ‘Els segadors’, himno autonómico catalán, antes del partido amistoso que disputaron contra Costa Rica este miércoles en el Johan Cruyff en Barcelona. Oriol Romeu, cedido por el Barça esta temporada en el Girona, Eric García, defensa azulgrana, y Aleix García, futbolista del Bayer Leverkusen, fueron los únicos que cantaron a viva voz. El resto de jugadores vivió este momento con caras muy serias, como fue el caso de David López o Joan García, portero del Espanyol.

Pinchazo tremendo el que ha sufrido la selección catalana este miércoles en el amistoso disputado contra Costa Rica. Un duelo que se disputaba en el Johan Cruyff, estadio donde juega sus partidos el filial del Barça y el equipo femenino. Un recinto de 6.000 espectadores que ni mucho menos se llenó. No tuvo este partido mucho tirón.

Un aquelarre independentista es en lo que se convirtió este amistoso de la selección catalana con decenas de aficionados, la mayoría con camisetas del Barcelona, con esteladas. Muchos de sus jugadores no quisieron participar de todo esto.

Solamente cantaron ‘Els segadors’ tres jugadores del once inicial: Oriol Romeu, Aleix García y Eric García. El resto, o no quisieron entonarlo o no se sabían las letras. Futbolistas como Pau Víctor, Edu Expósito, Jutglá, Sergio Gómez, Joan García o Arnau Martínez se mantuvieron con rostros serios. Luego, en la grada, Marc Casadó sí lo cantó, aunque no estaba convocado. También un Joan Laporta eufórico.