Cataluña se inventa un partido de su selección a tres días de la final de Champions que puede jugar el Barça

La selección de Cataluña de fútbol se ha inventado un partido amistoso ante Costa Rica que se disputará el próximo 28 de mayo, es decir, tres días antes de la final de Champions League que puede jugar el Barcelona, el equipo más importante de Cataluña. Lo gracioso de la oficialidad de este encuentro, sin ninguna validez futbolística, es que se ha anunciado… sin saber todavía ni el estadio.

La Federación de Cataluña de Fútbol se ha sacado de la manga este encuentro amistoso que se hará en el marco de las celebraciones del 125º aniversario de su fundación y que ha encontrado a la selección de Costa Rica como rival. El encuentro no es oficial (la selección catalana no está reconocida por ningún organismo futbolístico) y además se producirá en una fecha que no es de selecciones, es decir, no es fecha FIFA.

Así, este partido Cataluña – Costa Rica, que por no tener no tiene todavía ni hora, se jugará el 28 de mayo, cuando tres días después, el día 31, se disputa la final de Champions en Múnich. En ese gran encuentro -el más importante de todo el año- puede estar el Barcelona, que es el máximo representante del fútbol de Cataluña. Para ello, los culés tienen que eliminar al Inter de Milán en semifinales. Además, esa fecha de este amistoso sin ningún valor futbolístico, coincide con la final de la Conference League, tercera categoría del fútbol europeo en la que puede haber un equipo español, el Real Betis.

Al no tratarse de una fecha oficial de la FIFA para partidos amistosos, los clubes no están obligados a ceder a los futbolistas, por lo que se prevé que el encuentro lo jueguen jugadores poco habituales. En Cataluña, sobre todo, porque si el Barcelona está en la final de la Champions, ninguno de ellos podrá ser convocado. Y también por parte de Costa Rica, que se espera que se presente en Cataluña con una lista de jugadores de futbolista de su liga local. temporada.

Según ha detallado la Federación de Costa Rica, la selección de este país viajará a Barcelona el 25 de mayo y regresará a San José el 29, con el fin de seguir preparándose para los partidos de las eliminatorias de la Concacaf del Mundial 2026 ante Bahamas y Trinidad y Tobago, que se disputan en junio, así como para la Copa Oro.

Como ya se ha especificado, la Federación de Cataluña ha sido incapaz todavía de informar dónde se jugará este encuentro. No tienen campo todavía para este amistoso, tampoco hora, aunque ya avanzan que el encuentro sí será emitido por TV3.