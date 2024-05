El gran fracaso de la selección catalana: sin estrellas, empate con Panamá y 5.000 espectadores

La selección catalana volvió a disputar un partido dos años después pero quedó demostrado que ya no levanta las pasiones de antaño. De hecho, la cuatribarrada no puede contar con un elenco de jugadores atractivos nacidos en Cataluña porque la gran mayoría rechazaron estar en Sabadell para jugar contra Panamá bajo la batuta de Gerard López, ex futbolista de Valencia y FC Barcelona, y actual seleccionador catalán.

Tan solo 5.000 espectadores –media entrada– se dieron cita en el estadio del Sabadell para presenciar el empate que fue capaz de cosechar la selección catalana frente a un combinado panameño que está muy lejos de ser una selección de primer nivel. Los goles de Ferrán Jutglà, delantero del Brujas, y de Carles Aleña, jugador del Getafe, impidieron que los locales encajasen una derrota que hubiese sido algo bochornosa.

Como suele ser habitual, el atractivo de estos encuentros poder ver y disfrutar de los mejores jugadores de una misma comunidad autónoma y, hasta en eso, el partido de la selección catalana fue en cierto modo un fiasco. La alineación que Gerard López dispuso sobre el césped fue la formada por: Arnau Tenas; Héctor Bellerín, Eric Garcia, Óscar Mingueza, Sergi Cardona; Oriol Romeu, Marc Roca, Joan Jordán; Carles Aleñá, Ferran Jutglà y Sergio Gómez. Futbolistas que militan en Primera División pero que están lejos del nivel que podrían mostrar los primeros espadas de la selección catalana.

Y es que, en una convocatoria ideal, Gerard hubiese podido contar con jugadores como Lamine Yamal, Gerard Moreno o Dani Olmo, futbolistas con cartel fuera de nuestras fronteras acostumbrados a disputar competiciones internacionales tanto con España como con sus respectivos clubes. La convocatoria completa si todos los jugadores catalanes accediesen a representar a su comunidad autónoma tendría varios nombres interesantes.

¿Una selección catalana sin bajas?

En portería, los guardametas podrían ser David Raya, Pau López y Arnau Tenas. La línea defensiva la compondrían Arnau Martínez, Héctor Bellerín, Eric García, David López, Édgar, Mingueza, Balde, Álex Moreno y Jordi Alba. Una zaga que mezcla juventud con veteranía y que contaría con varios jugadores con experiencia también fuera de España.

El centro del campo quedaría en manos de Sergio Busquets, Aleix García, Marc Cucurella, Marc Roca, Sergi Roberto y Oriol Romeu. Nombres muy conocidos por la afición aunque algunos de ellos ya estén afrontando el ocaso de su carrera futbolística.

La delantera sería para Gerard Moreno, Dani Olmo, Lamine Yamal, Deulofeu, Javi Puado y Adama Traoré. Quizá sea la línea más desequilibrada entre titulares y suplentes. Claramente, el delantero del Villarreal, el del Leipzig y el del FC Barcelona asumirían la responsabilidad del gol si el combinado catalán pudiese presentarse a una competición oficial.

Por tanto, no es de extrañar la tibia acogida que tuvo el descafeinado encuentro ante Panamá, que apenas reunió a 5.000 personas en la grada del estadio de Sabadell y que no pudo conseguir la victoria a pesar de que el rival es el número 45 en el ránking FIFA este 2024 por detrás de selecciones como Argelia o Mali. Sin duda, corrieron tiempos mejores para este tipo de partidos amistosos.