Al Barça le conviene que Ter Stegen se opere para inscribir a Joan García

El Barça puede encontrar en la cabezonería e infortunio de Marc-André ter Stegen un atisbo de luz para la inscripción de Joan García. El meta alemán lleva toda la semana entre algodones tras la vuelta al trabajo del equipo de Hansi Flick debido a unas molestias en la espalda que persisten pese a su operación la pasada temporada que le mantuvo apartado y que le ha costado su sitio en la plantilla. Ahora el alemán podría volver a pasar por el quirófano y así beneficiar al Barça en un nuevo caso Andreas Christensen.

Ter Stegen se lesionó de la espalda un 23 de septiembre en el Estadio de La Cerámica. El pasado año se confirmaba su lesión por la que tendría que pasar por el quirófano y perderse lo que restaba de temporada. Aquello colocó en primera plana a Iñaki Peña y el club tomó la decisión de fichar a algún portero libre –o retirado– para cubrirse las espaldas. Así llegó Szczesny, a la postre clave para Flick, ahora renovado por dos temporadas más.

Diez meses después de su lesión y paso por el quirófano, con el puesto perdido tras la renovación del polaco y el fichaje de Joan García, Ter Stegen sigue con dolores en la espalda y su calvario continúa, no se extiende solamente a su situación en el club sino también a su condición física. El alemán está valorando muy seriamente la posibilidad de pasar nuevamente por el quirófano para zanjar de raíz el problema… aunque eso le lleve hacia otra situación de la que se puede beneficiar el Barça.

La situación entre el Barça y Ter Stegen está más que tensa. El club quiere darle salida, ha planificado la portería sin contar ya con él, en principio por una cuestión económica, empujándole tras los movimientos de Szczesny y Joan García. Pese a esto, el germano quiere seguir, quiere luchar por la titularidad y no moverse del Barça, algo que choca directamente con los planes de la dirección deportiva culé.

Pero las molestias en la espalda de Ter Stegen pueden dar un giro inesperado a la situación. El germano tomará estos días una decisión al respecto con el paso por el quirófano con el mayor número de papeletas. Esto, como ya pasó la temporada pasada con Andreas Christensen, abriría la posibilidad al Barça de usar la lesión a su favor, no inscribiéndole ante la Liga y rebajando considerablemente su masa salarial, permitiéndoles inscribir a otros jugadores, como es el caso de su principal competencia, Joan García.

Si el Barça no inscribe a Ter Stegen generaría fair play ante la Liga al no inscribirlo, que no quiere decir que tenga que dejar de pagar los emolumentos al portero. A ojos de la Liga el alemán no computará durante el tiempo que dure su baja por lesión, similar a lo sucedido con Christensen, que estuvo el primer tramo de la pasada temporada lesionado y no regresó hasta enero, permitiendo las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor durante ese lapso de tiempo, aunque después el club tuvo que buscar otras alternativas de inscripción.