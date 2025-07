Rakitic no se muerde la lengua: «Ni Joan García ni Szczesny son mejores porteros que Ter Stegen»

Ivan Rakitic ha hablado del debate de la portería del FC Barcelona con Ter Stegen en el centro de la diana. En las últimas semanas, el portero alemán está en una situación complicada en el club después de que decidieran abrirle la puerta de salida. Un guion que confronta con la defensa del exjugador croata a la hora de elegir quién sería su guardameta titular.

«Hablé con él y le he visto muy ilusionado y contento. Espero que no sea nada grave su lesión y pueda volver pronto. Entre Joan García y Ter Stegen es muy fácil, juega Ter Stegen. Es el capitán y un jugador muy respetado. Teniendo a Marc sano, no hay dudas. Ojalá todos los problemas del Barcelona fueran elegir entre tres grandes futbolistas», confesó el croata.

El exjugador de 37 años compartió vestuario con el alemán durante seis años. Juntos ganaron ligas y Champions, por lo que no tiene duda de que debe ser su excompañero por delante del recién llegado: «Joan tiene mucho talento y se lo va a tener que ganar. Una cosa es jugar en un equipo de la Liga y otra, ser el número 1 del Barcelona. No veo un portero mejor en Europa ni en el mundo», añadió.

Rakitic defiende a Lamine Yamal por su cumpleaños

Otra de las polémicas de las que no tuvo reparo en hablar fue de la polémica celebración de cumpleaños de Lamine Yamal. El futbolista de 18 años ha estado en el ojo del huracán e Ivan quiso quitarle hierro al asunto. “Es un chico que se merece disfrutar y ser feliz. Es espectacular, solo escucho cosas buenas de él. Vamos a disfrutar de él y que sea feliz, es lo más importante. Flick es la persona perfecta y cuando le tenga que llamar a su despacho, lo hará», confesó en una entrevista para ‘Cope’

Rakitic se retiró hace unas semanas del fútbol profesional tras su última etapa en el Hajduk Split, donde asumirá un rol dentro de la directiva del club croata. A sus 37 años decidió colgar las botas, pero sigue sin olvidar su pasado en Barcelona, donde alcanzó sus mayores éxitos deportivos.