Joan García ya actúa como portero titular del Barcelona en sus primeros días como culé

Joan García ya lleva dos entrenamientos de pretemporada con el Barcelona. El ex portero del Espanyol ya actúa como guardameta titular del equipo azulgrana. Hansi Flick ya le hizo saber que sería el primer portero del equipo por delante de Szczesny, Ter Stegen e Iñaki Peña. El último está en la rampa de salida y el alemán también ha sido invitado a marcharse.

El Barcelona tiene nuevo portero para esta temporada y desde los primeros instantes de pretemporada lo está luciendo. Son numerosos los vídeos que el equipo culé está sacando a la luz de Joan García en estos primeros entrenamientos del verano. El guardameta catalán es hasta el momento el único fichaje del cuadro blaugrana.

El único problema de Joan García es que todavía no está inscrito en la Liga. El portero catalán sigue de momento los mismos pasos que dio la temporada pasada Dani Olmo. El Barça todavía no está en la regla 1:1 y no puede operar con normalidad en el mercado.

Esa es la premisa que necesita Joan García para jugar en el Barcelona. El resto ya lo tiene. Dio el complicado paso de dejar el Espanyol para jugar en el eterno rival, el club y Hansi Flick le han transmitido su total confianza para ser el titular de la portería culé, y sus cualidades son inmejorables para poder hacerlo bien con la camiseta azulgrana.