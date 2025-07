El guitarrista de Mägo de Oz no se corta en pleno concierto: «Sánchez, me cago en tus muertos»

La banda de rock Mägo de Oz se encuentra en mitad de su larga gira veraniega de conciertos, siendo el celebrado en la localidad asturiana de Llanera el que se ha convertido en noticia, aunque no por su música. El guitarrista Víctor de Andrés se ha convertido en viral gracias a un vídeo publicado en las redes sociales en el que se le puede ver en mitad del concierto arremeter contra la clase política, especialmente contra el Gobierno de Pedro Sánchez después de verse salpicado por la polémica del conocido como Caso Koldo. Como era de esperar, aunque sin mencionarle, los comportamientos del ex ministro José Luis Ábalos han sido lo más comentado en un monólogo en el que no se ha salvado nadie.

Como la gran mayoría de ciudadanos, el músico está indignado con el trato vejatorio a las mujeres por parte de los que fueran miembros de un PSOE que dice ser feminista y la utilización del dinero público en vicios. «Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia, da igual si gobierna la izquierda o la derecha, dejad de robarnos la cocaína y las putas. Que está muy bien con su dinero, que hagan lo que quieran con su dinero y que si viene un feminista que les diga que no, pero la cocaína y las putas no nos las robéis con el dinero que os pagamos nosotros», comienza diciendo.

Pero ahí no ha terminado el monólogo del componente de Mägo de Oz, ya que también ha lanzado palos a diestro y siniestro a la cantante Melody y hasta el propio presidente del Gobierno. «Nosotros le echamos dos pelotas, no somos Melody. Sabéis que el otro día me retuiteó Gustavo Petro (presidente de Colombia) porque hable bien de su país y les dije que no hacéis corrupción y me compartió… Sánchez me cago en tus muertos, retuitéame esta mierda, gilipollas», ha gritado pidiendo hacerse famoso.

El objetivo del músico parece haberlo conseguido, ya que el vídeo grabado por el usuario de Tiktok paaablollnz_, supera ya las 200.000 visitas en los últimos días.

Pero el discurso no terminaba ahí, puesto que también hubo tiempo para lanzar puyas a otros artistas que poco o nada tienen que ver con la banda de rock. Karol G, Maluma o Bad Bunny han recibido también por parte de Víctor, que ha reivindicado la música en directo y no el playback, como acusa a estos tres artistas de hacer en sus conciertos.

Por último, al encontrarse en el escenario en el que después cantaría una orquesta, dejaba claro que no le parecía bien que unos músicos profesionales tuvieran que cantar «sin vocalizar» para interpretar versiones de Bad Bunny. Después, el guitarrista ha imitado al cantante puertorriqueño con bastante saña, levantando las risas del público, la mayoría rockero, y que no parecían muy fans del artista de reggaetón.