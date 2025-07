Marlaska pretende elegir a dedo a los mandos de la Guardia Civil que compran el material de Tráfico

El Ministerio del Interior quiere elegir a dedo a los tenientes coroneles de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico, incluidas sus áreas de operaciones, Recursos Humanos y recursos materiales, encargados de comprar el material de Tráfico, como pueden ser los chalecos airbags, en la picota por activarse sin motivo, al acelerar o frenar, poniendo en peligo a los agentes. O las motos y vehículos, también criticados por los agentes por tener un maletero muy pequeño que les obliga a llevar parte del material policial en los asientos traseros.

Así se desprende de un documento interno, al que ha tenido acceso OKDIARIO que se está debatiendo en el Consejo de Guardia Civil y que revela que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende engordar los puestos de libre designación, aquellos donde escogen a la persona que consideran la más idónea sin tener que justificar la decisión, pese a que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa le ha instado a que los reduzca en su último informe, hecho público el pasado mes de abril.

Con esta iniciativa, en Tráfico se quedaría prácticamente toda la cadena de mando elegida a dedo, ya que actualmente ya se hace con la Jefatura de la Plana Mayor en los Sectores de Tráfico; la Jefatura de la Oficina de Transformación digital y calidad, la secretaría de mando y destacamento especial de la Agrupación de Tráfico; el grupo de investigación de la misma; el departamento de investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico; y el puesto de teniente coronel y comandante en los sectores de Tráfico.

Entre los puestos que eran elegidos por mérito o antigüedad y que Interior quiere ahora que sean elegidos a dedo y, por tanto, sin justificarse, se encuentra el de los mandos de la Guardia Civil encargados de dar obras sin licitación, como también ha informado recientemente OKDIARIO. Además, aspira a consumar esto con la unidad de música y los gabinetes de Psicología, entre otros puestos de lo más variopinto.

La cantidad de plazas en dichas plantillas no se puede determinar porque la Guardia Civil no proporciona el catálogo de puestos, pero son tantos los que Interior quiere implementar con esta polémica modalidad de elección que no le llega con un abecedario, con sus 27 letras, que es como suelen enumerarse, sino que le da para uno nuevo.

«Un peligro» del que advierte la AUGC

Ha sido la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la decana, la que ha denunciado en OKDIARIO este «preocupante» movimiento de Marlaska que genera «servilismo».

Este documento es todavía un borrador que se está debatiendo en el Consejo de la Benemérita, cuyas reuniones se retomarán en septiembre. De ser aprobado se convertirá en un Proyecto de orden para modificar la orden INT/26/2021, de 15 de enero, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil.

La AUGC, como integrante de la mesa de trabajo que estudia el documento, luchará para tumbar esta maniobra que «permite que por intereses espurios acaben dando la vacante a una persona que no reúne los méritos que debería» y es «un peligro que puede desatar un nuevo caso cuarteles o un caso uniformes». Sostiene que «estos mecanismos, cuando no están debidamente regulados, abren la puerta al clientelismo, favoritismo y falta de motivación objetiva en las decisiones, lo cual socava la confianza del personal y de la ciudadanía».

«Las vacantes de libre designación generan que el que sea corrupto se quiera rodear de corruptos, nunca va a apostar por gente preparada y con conocimientos que le ponga freno, sino que va a buscar siempre gente de su misma clase», señala a este diario Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Afirma que «el motivo principal de la vacante de libre designación es aprovecharse de la situación vulnerable de los agentes, en el sentido de que para ocupar la plaza que les interesa, bien por proximidad a su domicilio u horario, van a ser más dóciles y seguir el juego de quienes los nombres. Y para que no los cesen, que supone tener que pedir otro destino y alejarse de sus familias, van a soportar lo que les pongan encima».

«Así, Interior lo tiene controlados constantemente porque su destino va a depender de los superiores. Cualquier cosa que les pidan, ya no sólo en las funciones que tienen, la van a hacer», recalca.

Desoye al Greco

El Greco plasmó en su último informe, de diciembre de 2023, su preocupación por el creciente número de nombramientos discrecionales y comisiones de servicio sin publicidad ni concurrencia competitiva. «Fue a raíz de una carta de AUGC en junio de 2022 en respuesta a otro informe anterior que decía que en la Policía no se habían hecho avances en este sentido, pero en la Guardia Civil sí. Le avisamos de que no era así y que había un abuso de los nombramientos a dedo, proliferación de unidades fantasmas y comisiones de servicio prolongadas sin control, lo que está generando un sistema opaco y alejado de los principios de igualdad, mérito y capacidad», explica Eugenio Nemiña.

La AUGC señala que en 2020, el propio Congreso de los Diputados reconoció que existían 7.091 puestos de libre designación en la Guardia Civil, frente a los 2.883 de la Policía Nacional, y en 2022 la cifra ascendía a 10.600, muchos de los cuales «ocupados por agentes de escalas bajas, sin que medie concurso público ni transparencia», según denuncia esta asociación.

El Greco destacó en el último informe que efectivamente, la recomendación «sigue estando parcialmente aplicada». Destaca que «es necesario hacer más en cuanto a la transparencia y objetividad de los procesos internos relacionados con la carrera profesional». El Greco considera que, «como norma general, las plazas (incluidas las temporales) deben anunciarse y cubrirse mediante concurso público». Y remarca que «todas las decisiones de contratación deben estar motivadas, incluyendo detalles sobre el proceso seguido y los criterios aplicados».

Interior lo justifica así

El Ministerio del Interior justifica la operación que tiene entre manos alegando que «como el mando tiene que tener unas capacidades especiales que sólo se pueden valorar por la libre designación», según informa la AUGC que, por contra, sostiene que «lo que tiene que valorarse a la hora de adjudicar los destinos es la formación y la experiencia».

Desde la AUGC exigen al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil que asuman las advertencias del Greco y eliminen progresivamente los «nombramientos arbitrarios», sustituyéndolos por procesos objetivos, públicos y auditables.

La asociación decana de la Guardia Civil indica, además, que para elegir un buen material lo que hacen falta son «estudios serios con personal cualificado que analicen las necesidades que tienen en las unidades» y no ocurra como con el chaleco airbag «que no sólo se han recibido con muchos años de retraso respecto a otros cuerpos policiales europeos -como la policía francesa que los tenía al menos desde 2010-, por estar estudiándolos, sino que al final han cogido un material que está dando un montón de problemas, una chapuza más de Marlaska».