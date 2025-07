Está en Málaga y es el favorito de Jennifer López: es la mejor marisquería y está a pie de playa

Hablar de gastronomía en la Costa del Sol es mencionar una tradición que combina historia, sabor y excelencia. Y si hay un lugar donde esa fusión alcanza su máxima expresión, es el restaurante Los Marinos José. Ubicado en el final del Paseo Marítimo Rey de España 161, en Fuengirola (Málaga), es el favorito de Jennifer López cuando ha venido a la población. La mejor marisquería a pie de playa. Este templo gastronómico especializado en productos del mar ha conseguido enamorar a locales, turistas y críticos internacionales. Con más de 30 años de trayectoria, su fama ha traspasado fronteras gracias a su apuesta por el producto fresco, el respeto absoluto al mar y un servicio que mima cada detalle.

El éxito de este restaurante familiar no es fruto del azar. Dirigido por la familia Asenjo, con José y sus hijos al frente, Los Marinos José se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes de pescado y marisco de España. Su filosofía es sencilla pero poderosa: ofrecer lo mejor del mar, cocinado con honestidad y maestría. Así lo han reconocido guías como Repsol y publicaciones gastronómicas de prestigio internacional. A continuación, repasamos qué hace tan especial a este restaurante andaluz que se ha convertido en un referente para los amantes del buen comer.

La mejor marisquería que ha conquistado a Jennifer López

Pasión por el producto

El alma de Los Marinos José es, sin lugar a dudas, su producto. Cada mañana, la familia se encarga personalmente de seleccionar el pescado y el marisco en la lonja, priorizando siempre la pesca local y sostenible. Gamba blanca, cigalas, lenguados, rodaballos, navajas o almejas de carril son solo algunos de los tesoros marinos que se pueden degustar allí. El menú no está impreso, porque cambia cada día según lo que dicte el mar.

Técnica sin artificios

En Los Marinos José la cocina es precisa, pero nunca pretenciosa. Aquí no hay espumas ni esferificaciones. Se apuesta por técnicas clásicas —plancha, horno o fritura en aceite limpio— que respetan el sabor natural del producto. El equipo de cocina sabe que, cuando se parte de un género de primera, lo mejor es intervenir lo menos posible.

Un claro ejemplo de esta filosofía es su famosa gamba blanca cocida al momento, que se sirve sin adornos, solo con sal. También destaca la lubina salvaje al horno o las conchas finas crudas, que se presentan sin más aliño que unas gotas de limón. La cocina de Los Marinos José es un homenaje a la pureza del mar.

Una carta líquida a la altura

Tan cuidada como su cocina es la carta de vinos, donde se puede encontrar una impresionante selección de blancos nacionales e internacionales. Grandes referencias de Jerez, Rías Baixas, Borgoña o el Mosela alemán se alternan con pequeños productores que apuestan por vinos biodinámicos y de mínima intervención.

La sumillería es una parte fundamental de la experiencia, y los camareros están perfectamente formados para guiar al comensal según sus gustos y el tipo de pescado que haya elegido. Esta dedicación al maridaje perfecto ha sido destacada en varias ocasiones por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que promueve el consumo responsable y la calidad en la experiencia enológica.

Un servicio familiar y profesional

A diferencia de muchos restaurantes de alta gama, en Los Marinos José se respira calidez y cercanía. El trato es profesional pero amable, con un enfoque familiar que hace que cada comensal se sienta como en casa. José Asenjo y sus hijos no solo supervisan la cocina, sino que también están presentes en sala, explicando los platos, recomendando opciones o resolviendo cualquier duda.

Este nivel de implicación y hospitalidad es uno de los sellos del restaurante, y explica por qué muchos clientes repiten año tras año. Lejos de la frialdad que a veces acompaña a la alta cocina, aquí se conjuga la excelencia con la tradición más humana de la hostelería andaluza.

Un referente más allá de Andalucía

No es casualidad que críticos de medios como The New York Times o Financial Times hayan elogiado este restaurante. Su combinación de tradición, técnica y respeto al entorno le han valido una reputación que va mucho más allá de la Costa del Sol. Además, su firme apuesta por la sostenibilidad lo convierte en un modelo a seguir en el actual panorama gastronómico.

Incluso cocineros de renombre como Ángel León o Joan Roca han alabado públicamente la labor de Los Marinos José, que no solo sirve comida, sino que transmite cultura, identidad y valores. Visitar este restaurante, como lo ha hecho Jennifer López, es mucho más que sentarse a comer: es participar en una experiencia culinaria honesta, comprometida y absolutamente deliciosa.

Cuando el mar tiene acento andaluz

En tiempos en los que muchos restaurantes apuestan por la innovación desmedida o la espectacularidad visual, Los Marinos José recuerda que lo esencial sigue siendo el producto, el conocimiento y la pasión.