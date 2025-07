El Barcelona completa su esperpento y suspende el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou

Se confirma la crónica de una muerte anunciada. El Barcelona, pese a su empeño basado más en ilusiones que realidades, no podrá disputar el Trofeo Joan Gamper en el Nuevo Camp Nou. Las obras no se han finalizado en los plazos esperados por el club y tampoco se han conseguido las licencias a tiempo. Así que el Barcelona se ha visto obligado a suspender el Gamper en el Camp Nou, pero no así el propio Gamper, que lo disputará en el estadio Johan Cruyff de su ciudad deportiva, aunque todavía sin fecha especificada.

Ni el Ayuntamiento de Barcelona ni los cuerpos de bomberos y Mossos d’Esquadra pueden dar el visto bueno definitivo con las obras mínimas aún por finalizar, por lo que no se puede comprobar ni muchos menos garantizar que todos los protocolos de actuación en materia de seguridad se puedan cumplir, sobre todo en lo relacionado con accesos y posibles evacuaciones.

Lo que ahora está en tela de juicio ya no es el Gamper del Barcelona, sino si el club culé podrá llegar a tiempo a otro gran fecha, la del 14 de septiembre, horario de la cuarta jornada de Liga que el Barça debe jugar de local ante el Valencia. El Ayuntamiento de Barcelona no hará ningún tipo de concesión al Barça tras las presiones de la esfera blaugrana.

Comunicado del Barcelona

«El FC Barcelona informa que ha suspendido el primer partido de regreso al Spotify Camp Nou, que coincidía con la celebración del Trofeo Joan Gamper el próximo 10 de agosto. Esta decisión se debe a que la ejecución de los trabajos necesarios para cumplir con los requerimientos de la Ordenanza Reguladora de los Procedimientos de Intervención Municipal en las Obras ha hecho inviable completar los trámites necesarios para la concesión de la licencia de primera ocupación».

«En concreto, debido a la magnitud de la obra ejecutada, ha sido imposible cumplir con todos los requisitos exigidos por las normativas que regulan la obtención de dicha licencia, pese a la la voluntad del Club de poner en funcionamiento el Spotify Camp Nou por sectores».

«El Club trabaja de la mano del Ayuntamiento de Barcelona y los organismos implicados para poder avanzar en los diferentes requisitos y comunicará a los socios y socias del FC Barcelona cualquier nueva información relativa a la fecha de regreso».

«Este retraso no afecta al calendario de pagos previsto para la devolución de la deuda del Espai Barça. Más información sobre la edición de 2025 del Trofeo Joan Gamper, que se disputará en el estadio Johan Cruyff, será publicada próximamente».