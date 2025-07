Domingo, el anciano apaleado de Torre Pacheco: «Me dieron una paliza que no fue normal»

El vecino de Torre Pacheco que sufrió una brutal agresión ha conversado con OKDIARIO tras el ataque que ha conmocionado al municipio murciano. Domingo, con el rostro aún marcado por los golpes recibidos, ha relatado su experiencia y ha pedido que no se olvide cuál es el verdadero problema.

«Han sido unos cuantos puñetazos y tal, pero no quisiera yo que hubiera llegado a lo que ha llegado todo esto», declara Domingo, quien asegura encontrarse bien de ánimo a pesar de las secuelas visibles del ataque. «Si no fuera por el ojo no se nota nada», añade restando importancia a sus heridas.

El anciano explica las circunstancias del ataque con resignación: «Lo que no tiene explicación es como me han pegado a mí, sin haberme metido con nadie, yendo a pasear. Es la única explicación que yo le doy a esto. Se ve que iba al que le tocara y me tocó a mí». Sus palabras reflejan la aleatoriedad de una violencia que ha sembrado el terror entre los vecinos.

Preguntado sobre qué hacer con los delincuentes extranjeros, Domingo es claro: «¡Pero si son delincuentes! Yo no me aparto de que se los tiene que llevar. Que se los lleve. A los que se sepan que son delincuentes. Ahora tampoco quiero que paguen justos por pecadores». Su posición refleja la de muchos vecinos que distinguen entre inmigración y delincuencia.

A pesar de haber sufrido la agresión, Domingo permanece en el barrio de San Antonio, considerado uno de los más conflictivos del municipio. «No voy a cambiar», afirma con determinación, demostrando una valentía que contrasta con el miedo que se ha instalado en Torre Pacheco.

«Tú no guardas ningún rencor, ningún odio», le pregunta OKDIARIO. «¿Qué gano yo con eso?», responde Domingo, quien rechaza la venganza: «¿Qué gano yo si veo alguno y lo veo como quien dice, más endeble que yo? ¿Me voy a tirar a darle yo para desquitarme lo que me dieron a mí? No, no, hay que construir, pero hay que construir en base a la seguridad».

Su petición es sencilla pero desgarradora: «Yo no quiero más que los años que me quede vivir tranquilo. Está uno ya jubilado».