Cristóbal Montoro, puro terrorismo fiscal

La decisión de un juez de imputar al ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otros altos cargos del departamento del que era titular por crear una «red de influencias» para beneficiar a empresas gasísticas que habían contratado los servicios de Equipo Económico, despacho fundado por el ex ministro en 2006, es un asunto gravísimo que, además, sirve de munición al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento crítico para un PSOE enfangado en los casos de corrupción. Con independencia de lo que determine la justicia, lo que no admite duda alguna es que Cristóbal Montoro convirtió el Ministerio de Hacienda en lo contrario a lo que debería ser.

En esencia, el entonces ministro del PP utilizó el departamento como instrumento de presión -por no decir de extorsión o puro chantaje- contra cualquiera que osara criticar su gestión, hasta el punto de permitirse en sede parlamentaria señalar a empresas o contribuyentes individuales bajo la amenaza de una inspección. Eso tiene un nombre: terrorismo fiscal. Fueron víctimas periodistas, abogados y demás colectivos profesionales, también políticos, incluso del PP, sometidos de forma obscena a la maquinaria totalitaria de la Agencia Tributaria.

Por eso, la imputación de Montoro es recibida por muchos contribuyentes como una suerte de justicia poética, porque mientras lanzaba el aparato de Hacienda contra este o aquel contribuyente de forma ignominiosa masacraba de forma miserable a los españoles, especialmente a una clase media que literalmente esquilmó sin ningún recato.

Montoro ha sido el peor y más sectario ministro de Hacienda, porque a su voracidad recaudatoria unió lo más censurable: la utilización perversa del departamento del que fue titular para triturar al discrepante o, simplemente, al que no le caía en gracia, lanzando contra ellos el peso de una Agencia Tributaria instrumentalizada al servicio de sus particulares intereses. Montoro se ha dado de baja del PP y la pregunta es cómo es posible que el PP no diera mucho antes de baja a Cristóbal Montoro.