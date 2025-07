Cuando grabar con el móvil en conciertos deja de ser un recuerdo

Londres, 3 de julio de 2022. Estoy con un buen amigo en el mítico Hyde Park, esperando que Mick Jagger y sus esbirros salgan al escenario. Miles de personas a mi alrededor preparan sus móviles, como si fueran cámaras profesionales. Cuando empiezan los primeros acordes de «Get off my cloud», una legión de pantallas se prepara. En ese momento decidí conscientemente grabar poco. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que cuando intentas captar todo con el móvil, en realidad no estás captando nada.

Más vídeos, menos recuerdos

Grabar con el móvil en conciertos se ha convertido en una especie de ritual. Llegas, buscas tu sitio, levantas el brazo y pulsas grabar. Lo haces con las mejores intenciones, al de guardar recuerdos, revivir el momento después, compartirlo en redes. Pero mientras grabas ese vídeo tembloroso y puede que hasta saturado por el volumen, te estás perdiendo exactamente lo que fuiste a buscar. Sí, la experiencia real, la energía irrepetible, la conexión con la música y quienes están allí contigo.

La paradoja de grabar con el móvil en conciertos es que cuantos más vídeos hacemos, menos recuerdos claros tenemos. Al final, nuestro cerebro delega esa tarea en el dispositivo. Y si lo pensamos bien, ¿cuántas veces volvemos a ver esos clips de 10 minutos? ¿Cuántas veces realmente disfrutamos viendo esas imágenes borrosas y escuchando un audio saturado?

Los recuerdos más potentes son los que quedan grabados en la memoria sensorial, el calor del público, el bajo resonando en tu pecho, la emoción de ver a unas leyendas del rock en vivo. Y todo eso, por mucho que avances tecnológicamente, tu móvil nunca lo captará.

La experiencia de vivir el momento

En aquel concierto de los Rolling Stones, decidí que quería estar presente de verdad. Grabé algunos clips breves, lo suficiente para poder compartir un instante con amigos y familiares. Pero el resto del tiempo, simplemente estuve allí, presente. ¿Y qué ocurrió? Que tengo en mi memoria imágenes más vívidas, sensaciones más intensas, una experiencia que recordaré para siempre, mucho más nítida que cualquier vídeo en 4K.

Mirar a tu alrededor en un concierto y ver cientos de pantallas apuntando al escenario genera una sensación agridulce. La música suena, la energía fluye, pero la gente mira a través de un rectángulo digital. Se pierde todo, la energía del momento, la magia de lo irrepetible. Grabar con el móvil en conciertos puede hacerte perder justo aquello que fuiste a buscar: conexión real con lo que está pasando allí delante.

No es no grabar, es saber cuándo parar

No se trata de demonizar la tecnología. Un vídeo corto, una foto rápida, son geniales para guardar un recuerdo concreto. Pero pasarse medio concierto detrás del móvil es otra cosa. No hay equilibrio posible cuando dedicas más atención a ajustar el zoom que a vivir lo que tienes delante.

Lo curioso es que muchos artistas ya lo han pedido explícitamente. Porque ellos lo saben mejor que nadie, la música en vivo es un acto de conexión. Cuando desconectas para grabar, rompes esa conexión. Te vuelves espectador pasivo, aunque creas que estás captando un recuerdo único.

Momentos que no caben en tu móvil

Cuando sus satánicas majestades tocaron “Angie”, recuerdo levantar la vista y ver cientos de móviles encendidos. Pero también recuerdo la piel de gallina, el aire frío de Londres, la gente cantando a pleno pulmón, la sensación física de estar en un momento histórico. Y todo eso, toda esa magia, no cabe en una pantalla.

La próxima vez que vayas a un concierto, recuerda que tu móvil no necesita ir. Quien necesita estar allí, plenamente presente, eres tú. Deja que el recuerdo se forme en tu mente, no solo en tu galería de fotos. Porque la música, la verdadera música, no se graba en píxeles, se graba en la piel.