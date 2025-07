Enrique Bunbury para un concierto para regañar al público: «Incomodan»

No es ningún secreto que Enrique Bunbury, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los cantantes y compositores más reconocidos en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. A sus 57 años, el zaragozano continúa sorprendiendo a su público con excepcionales canciones que siguen marcando un antes y un después a varias generaciones. No solamente brilló durante su etapa en Héroes del Silencio, sino que Enrique Bunbury logró conectar aún más con un público que le acompaña en esto de la música desde entonces. De ahí que cada vez sean más las personas que no duden un solo segundo en acudir a sus conciertos, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Un claro ejemplo lo encontramos el pasado 2 de julio cuando, dentro de su Huracán Ambulante Tour, Bunbury se subió al escenario del Coliseo Rumiñahui de Quito, en Ecuador, donde interpretó muchas de sus canciones más icónicas.

Lejos de que todo quede ahí, el artista fue protagonista de un instante verdaderamente sorprendente que ya está dando de qué hablar en las redes sociales. Todo comenzó cuando tanto Enrique Bunbury como el resto de su banda se disponían a interpretar una de las canciones más complejas de su trayectoria. Poco después de comenzar a hacerlo, el cantante se vio obligado a parar de hacerlo para echar una reprimenda a un fan que se encontraba viendo el show en primera fila: «Todo el put* concierto con la put* cámara grabando todo el put* concierto», se puede escuchar decir al que fuese líder de Héroes del Silencio. «Yo entiendo, de verdad entiendo la locura a la que hemos llegado con esto», continuó explicando, visiblemente indignado con la actitud que estaba teniendo ese seguidor en cuestión desde que comenzó a dar ese esperado concierto en el Coliseo Rumiñahui de Quito, en Ecuador.

«Lo entiendo perfectamente, pero si estás aquí en primera fila, seguro que hay mucha gente que le gustaría estar ahí, disfrutando, conectando, participando del concierto, cantando las canciones, utilizando las manos para algo más que sea tener un puto apéndice tecnológico», espetó el artista.

Lejos de que todo quede ahí, explicó el verdadero motivo por el que no le gustaba en absoluto que sus fans estuviesen con el móvil durante todo el concierto, grabando cada segundo que ocurre sin pararse a disfrutar: «Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono, y ustedes incomodan y hacen que el concierto sea peor».

Después de lo ocurrido, también quiso dirigirse al resto de seguidores que se reunieron en el Coliseo Rumiñahui de Quito. Y todo para pedirles disculpas por lo sucedido: «Yo de verdad que siento que hayamos tenido que parar la canción, porque esta es una canción en la que tenemos que estar concentrados, tenemos que estar metidos dentro de la canción. A mí me ha quitado totalmente la concentración», comentó, completamente indignado.