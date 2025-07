Los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia se encuentran en negociaciones con la FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) para desconvocar la huelga de los trabajadores en Cartagena. Sin embargo, para este jueves se había convocado una reunión que finalmente se ha aplazado hasta el miércoles de la semana que viene.

En esta reunión que ha sido aplazada se esperaba que se comunicará un posible acuerdo con Navantia para que la compañía asumiera el pago del plus de astillero que reclaman los trabajadores de las empresas auxiliares. En concreto, según fuentes sindicales, desde «Navantia se había comunicado que la compañía estaba dispuesta a sentarse a negociar el plus de astilleros para desbloquear la huelga, sin embargo, en el último momento se ha desconvocado la reunión en la que se iba a comunicar esta noticia».

De esta forma, Navantia ha dado un paso atrás en este avance en las negociaciones para terminar tanto con la huelga de trabajadores como con la huelga de hambre que han iniciado otros trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia en Cartagena. De esta forma, según fuentes sindicales, «Navantia ha informado a la FREMM de que necesita más tiempo para estudiar esta propuesta».

El motivo de que Navantia finalmente pueda acceder a pagar este plus es que «las empresas auxiliares se negaron a pagarlo a los trabajadores y exigen a Navantia que se haga cargo, pero para ello es necesario renegociar las licitaciones de los contratos que Navantia tiene con estas empresas, para poder incluir este plus», según fuentes sindicales.

Huelga de hambre de los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia

La huelga de trabajadores auxiliares que prestan servicio a los astilleros de Navantia en Cartagena empezó el 17 de junio, pero aún siguen esperando llegar a un acuerdo con la Federación del Metal. En concreto, los empleados defienden que sin plus ni subrogación no hay acuerdo. Como consecuencia de la falta de acuerdo y el estancamiento de las negociaciones, los trabajadores piden al Gobierno que intervenga, ya que algunos han ido un paso más allá, y cerca de 20 empleados han iniciado una huelga de hambre que no tiene fecha para finalizar.

Además, tras 11 días de huelga de hambre «dos de estos 20 trabajadores ya han tenido que ser atendidos por el 112», indican a OKDIARIO fuentes del sindicato CSIF.

La principal causa de la huelga de hambre de los trabajadores auxiliares de Navantia en Cartagena es la diferencia de salarios que cobran, con respecto a otras industrias auxiliares de Navantia en Cádiz y Ferrol, por lo que solicitan que se aplique un plus. Es decir, «hay una diferencia de salarios de Cartagena con Ferrol y Cádiz de 600 a 1.000 euros al mes», aclaran desde CSIF.

Por tanto, la principal petición es que se aplique el plus de Astillero para equiparar los salarios de los trabajadores. «En el caso de los trabajadores auxiliares de Navantia en Ferrol sí que se paga este plus, mientras que los de Cádiz tienen el dinero de este plus incluido en otros conceptos salariales», exponen.

Además de que en la industria auxiliar de Navantia en Cartagena se están llevando a cabo actualmente proyectos de gran relevancia. «Con Navantia en Cartagena, varias empresas del sector están colaborando en proyectos más especializado de la Armada, lo que incluye, por ejemplo, la fabricación de submarinos. Por lo que se trata de un trabajo más exigente que el de otras factorías», explican desde CSIF.