El Real Oviedo prepara un bombazo con el fichaje de Luka Jovic

Luka Jovic es uno de los grandes deseos del Real Oviedo. El delantero serbio terminó contrato el pasado 1 de julio con el AC Milan y en el club asturiano han fijado su objetivo en hacerse con su fichaje para que su vuelta a Primera División 24 años después sea por todo lo alto.

Desde hace varios días su nombre ha resonado en los despachos de Martín Peláez, presidente del Oviedo, y la ilusión se desató desde que arrancaron las negociaciones con el agente del futbolista serbio. Pero no son los únicos, ya que también hay otros equipos como el Getafe que están sondeando hacerse con los servicios de Jovic. Una oportunidad de mercado de uno de los delanteros que hace no mucho era un fichaje estrella del Real Madrid.

Allá por 2019, el serbio era una bestia goleadora en el Eintracht de Frankfurt. Venía de anotar 27 goles en 48 partidos y eso hizo que Florentino Pérez tirase la casa por la ventana pagando 63 millones de euros para traerlo al Santiago Bernabéu. Sin embargo, la operación no tuvo éxito.

Su rendimiento en los entrenamientos no convenció a Zinedine Zidane y, cuando salía al campo, lejos se veía aquel nivel que maravillaba en Alemania. Pasó de puntillas por Chamartín y al club blanco no le quedó más remedio que tener que cederle dos años más tarde a su exequipo para intentar revalorizarle. Jovic no volvió a ser el que era y en verano de 2022 terminó saliendo gratis rumbo a la Fiorentina, eso sí, a cambio del 50% de los derechos del jugador durante dos temporadas.

Una nueva vida para Jovic

Después de una última etapa en San Siro, Jovic se ve aún con ganas de volver a impulsar su carrera a los 27 años. El serbio quiere escuchar todas las ofertas y decidirá cuál es el mejor destino, aunque el plan del Real Oviedo pasa por ofrecerle una prima de fichaje para que acepte jugar en el Carlos Tartiere. Los próximos días serán clave, pero no hay duda de que Jovic tiene muchas opciones de regresar a España.

La pelota está el tejado de Luka, que tiene la oportunidad de ser dirigido por su compatriota Veljko Paunovic, el técnico que ha logrado ascender al conjunto asturiano. Su idea es reforzar la plantilla con fichajes que le permitan asegurar la permanencia, y el sueño de tener al ex del Real Madrid podría hacerse realidad.