Víctor Sandoval, muy crítico con ‘La familia de la tele’: «El responsable del fracaso no es RTVE»

Víctor Sandoval, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los colaboradores de televisión más conocidos de nuestro país. Pero no solamente eso, sino también un excepcional reportero. De hecho, en los últimos, nos regaló grandes momentos durante su paso por Ni que fuéramos shhh. De esta forma, no había dudas: tenía que formar parte del programa La familia de la tele, en La 1 de Televisión Española. A pesar de que la cadena pública hizo todo lo que estuvo en su mano para promocionar este nuevo formato, lo cierto es que no caló como ellos esperaban. Tanto es así que, cada día que pasaba, hacían mínimos de audiencia. Hasta tal punto que la situación era tan insostenible que se vieron obligados a cancelar el programa. En una entrevista en el pódcast El círculo independiente de Euprepio Padula, Víctor Sandoval se ha sincerado sobre este programa.

«Nadie esperaba que iba a fracasar», comenzó diciendo el tertuliano, y fue más allá: «Los responsables de los fracasos no lo asumen jamás. Aquí los responsables del fracaso, porque es un fracaso, no es RTVE», aseguró. Así pues, Víctor Sandoval quiso recordar algunos comentarios que se hicieron sobre las causas de la baja audiencia de La familia de la tele: «Se decía ‘es que no es para el público de TVE’. Mentira, porque el público es todo igual. El público ve cosas interesantes y que quiere ver, estén en la cadena que estén». Es más, quiso ir mucho más allá: «TVE puso toda la carne en el asador. Yo no he visto mayor promoción de la que se ha hecho de este programa». Para él, el problema es que el programa no tenía base: «No se hizo un piloto. Cuando a mí se me contrata para ese proyecto, a mí y a todos se nos dicen unas cosas».

«¿Cuántos colaboradores había en la fiesta de presentación y cuántos han salido al final? Cada día el programa era una cosa», comentó. Por si fuera poco, Víctor Sandoval quiso hacer hincapié en algo más: «Se achaca a que el estreno se anuló porque se murió el Papa. Pero no pasa nada, porque si el proyecto es buenísimo vas a tener lo mismo. ¿Pero qué proyecto? ¿De qué iba el programa?».

«Hay una falta de análisis, de quién sea, sobre el concepto», expresó. Además, lamentaba profundamente haber podido colaborar solamente en 5 programas de los 37 que se llegaron a emitir: «Yo con La familia de la tele no he podido aprender nada, porque si tenía una conexión era de dos segundos. Rodabas un reportaje y luego no salía porque lo tiraban, porque si la audiencia era del 5% hacían cambios».

De esta forma, para zanjar el asunto, durante su entrevista en el mencionado pódcast, Víctor Sandoval compartió su conclusión tras el fracaso de La familia de la tele: «Hacer televisión basándose en la improvisación no funciona, hay que tener una escaleta. No hablo de guion, porque yo no soy de guiones. Pero tienes que tener una base».