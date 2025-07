Sonidos del más acá: Eventos musicales alternativos en Madrid

Las propuestas sonoras más creativas de este fin de semana van desde una nueva sesión de baile electrónica, a cargo de la fiesta más desarrollada del clubbing urbano, hasta proyecciones de cine de verano en clave de performance de humor irónico, terminando con diálogos cercano con un artista sonoro. Una paleta variopinta y accesible que demuestra, una vez más, lo fácil que es no aburrirse en esta capital.

CINE CALIENTE II – Un Chihuahua en Beverly Hills (2008)

Una de las citas más divertidas del verano es, sin duda, este formato semanal donde las interrupciones y comentarios que normalmente hacemos en voz baja durante una película pasan a ser protagonistas. Invitadas con micrófono en mano nos desmenuzan el significado de cada escena, acompañadas por un DJ o productor que reinterpreta, a su manera, una nueva banda sonora. Juntos resignifican esas interrupciones que tantas veces hemos odiado de nuestra pareja, compañero de piso, madre o hermano cuando vemos una película, y les dan la vuelta para convertirlas en una experiencia artística que trasciende lo

que cada uno de sus elementos — cine, análisis artístico, humor, música, copas, risas— podría ofrecer por separado.

En este innovador proyecto de cine performativo, que se presenta en tan solo seis funciones, el público debe estar dispuesto a vivir una experiencia cinematográfica poco convencional: una película interrumpida constantemente por comentarios, análisis, éxitos del pasado e intervenciones que, en otro contexto, podrían resultar incluso molestas. Sin embargo, la propuesta de La Juan Gallery —una galería madrileña centrada en la performance— encuentra su encanto precisamente en eso: en cómo la experiencia colectiva de un cine de verano puede transformar esas interrupciones incómodas en oportunidades para mirar desde otros ángulos. Esas pausas y aportes, realizados por algunas de las mentes más creativas del panorama actual, nos sacuden e invitan a fijarnos en detalles que quizá habríamos pasado por alto, ayudándonos a confirmar o imaginar conexiones que el propio cineasta dejó abiertas… o ni siquiera planteó.

En esta ocasión comenta el dúo Casquería Fina, periodistas del corazón que harán una disección del largometraje sin pelos en la lengua. La ambientación musical corre a cargo de Oro Jondo, alter ego de Juan Sánchez Porta, quien desde 2014 combina artes plásticas, textil y diseño sonoro con un estilo particular: barroco, kitsch y ciber-costumbrista.

● Martes 22 de julio, 21:00 h, en el Parque de la Bombilla. 5 euros.

● Más información y entrada: Aquí.

CÁPSULA – Ritmos trepidantes en Gran Vía

Antídoto es el nombre de una de las fiestas mejor organizadas de Madrid, no solo por sus carteles semanales, que cada jueves anuncian la participación de un artista internacional, sino también por el archivo audiovisual que han construido al grabar las sesiones in situ. Este archivo permite elegir el estilo que se desea bailar, implicando no solo un trabajo de curaduría y selección sonora, sino también la posibilidad de revivir esa energía que se genera desde su base de operaciones: el ART Club, ubicado en los bajos de la estación

Príncipe Pío.

Este espacio ha albergado streamings de géneros como amapiano, breaks, dancehall, guaracha, global bass, UK garage, baile funk, entre otros. No obstante, su imponente tamaño puede restarle ese encanto íntimo y cercano que muchos asocian con las noches de clubbing más auténticas. Tal vez por eso, este viernes han ideado CÁPSULA, una propuesta centrada en los sonidos del hard groove y los ritmos acelerados, pensada para los amantes de una experiencia más intensa y concentrada.

El escenario elegido es la Sala ARAÑA, un espacio histórico junto a la Gran Vía. Este emblemático lugar de la noche madrileña de los años setenta permaneció cerrado durante décadas y hoy vuelve a la vida con una renovación cuidada y elegante, fiel a su esencia original, pero adaptada a una nueva era.

● Más información: antidoto.world

ARTE VIVO EN LA PLAZA DEL PUEBLO

Este programa celebra el talento creativo en el corazón de los municipios de la Comunidad de Madrid, convirtiendo sus plazas en talleres abiertos donde el público puede conocer e indagar sobre el acto creativo y los procesos que conlleva.

Estos once encuentros, que se celebran entre el 18 de julio y el 9 de septiembre, tendrán una duración de 90 minutos y se realizarán cada fin de semana en las plazas principales de Chinchón, Buitrago del Lozoya, Manzanares El Real, Bustarviejo, El Escorial, Valdemorillo, Villaviciosa de Odón, Alcalá de Henares y Villalbilla.

En cada fecha, se presentarán los talleres de cinco artistas contemporáneos que darán vida a sus creaciones ante los ojos del público, saliendo de los límites habituales de museos, salas de exposiciones y galerías.

Los espacios conocidos y comunes se transformarán en lienzos vivientes a cargo de los siguientes artistas: José Venditti (paisajista sonoro), María Sánchez (performer), Emmanuel Carvajal (retratista), Andrea Saiz (performer) y Checho Tamayo (danza). Una oportunidad para conocer sus trabajos de primera mano, conversar con ellos, intercambiar ideas y descubrir nuevos métodos de creación.

● Viernes 18 de julio, de 19:30 a 21:00 h, en la Plaza Mayor de Chinchón

● Sábado 19 de julio, de 11:30 a 13:00 h, en la Plaza de las Religiones del Libro, Buitrago del Lozoya

● Más información: comunidad.madrid