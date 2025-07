Meme viral del Partido Popular con Sánchez y Cerdán abrazados como amantes furtivos en un concierto de Coldplay este viernes 18 de julio en redes sociales. En poco menos de una hora había llegado a casi 100.000 visitas. Encima de la foto con el montaje del meme se ha escrito: «Viva la vida», en referencia a la canción de la banda británica. En pocos minutos, la publicación ha acaparado cientos de comentarios.

El Partido Popular ha hecho un meme sobre Sánchez y Cerdán inspirado en Andy Byron, CEO de la start-up de tecnología Astronomer, valorada en más de 1 .000 millones de dólares. En un concierto de Coldplay en Boston el 17 de julio, la kiss cam captó a Andy abrazando a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de Astronomer, en pantalla gigante.

Al darse cuenta, ambos se apartaron rápidamente. El vocalista Chris Martin bromeó: «¿Tienen una aventura o son muy tímidos?». Cabot tiene una relación con un empresario relacionado con el sector de la moda. Byron está casado y tiene dos hijos con Megan Kerrigan. La mujer del CEO ha decidido borrar todos sus perfiles de redes sociales.

El pasado jueves 12 de junio salió a la luz un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se documenta cómo los dos ex secretarios generales del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y un ex asesor del segundo citado, Koldo García, se adjudicaban comisiones de contratos de obra pública. El 13 de junio se hicieron públicos audios sobre cómo se adjudicaban mujeres.

Días después, el lunes 16 de junio, Pedro Sánchez realizó una comparecencia desde la sede del PSOE en la calle Ferraz. Sánchez intentó desvincularse de los que habían sido sus dos hombres de confianza desde 2014.

Entonces, Sánchez justificó que era «la corrupción de unos pocos» para poder continuar al frente del Ejecutivo hasta 2027. «Lo he dicho en reiteradas ocasiones: las elecciones son cada cuatro años, así ha sido y así va a seguir siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia de nuestro país (…) No vamos a permitir que la corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales ponga en peligro el buen ritmo del país», aseguró Sánchez en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal tras saltar el escándalo de sus dos hombres de confianza. Entre las frases más destacadas de la citada comparecencia, se resalta: