Las 10 frases de la comparecencia de Pedro Sánchez hoy: del «no he comido» a «tras el verano se verá»

El presidente socialista Pedro Sánchez ha realizado una comparecencia hoy lunes 16 de junio desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, tras salir a la luz el pasado jueves 12 de junio un informe demoledor de la UCO de la Guardia Civil. En el mismo se documentan las comisiones de sus ex números 2, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García en las adjudicaciones de contratos de obra pública. Al día siguiente, el viernes 13 de junio, se revelaron unos audios en los que se les puede escuchar cómo se repartían a diferentes mujeres para sus fiestas, a las cuales colocaban en diferentes empresas públicas. Aquí se recogen las frases más destacadas de la comparecencia de hoy de Pedro Sánchez.

1) «Son las cinco y no he comido»

«Son las cinco y no he comido»: así ha sido su forma de dar por finalizada la rueda de prensa que se ha producido después de varias horas de un retraso.

2) «Los audios nos repugnan»

«Los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan»: Pedro Sánchez ha comenzado la comparecencia de hoy sobre las conversaciones entre el ex ministro de transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García, donde ambos sobre prostitutas.

3) «Tras el verano se verá al delincuente»

«Tras el verano se verá quiénes son los delincuentes de verdad». Pedro Sánchez ha acusado al PP y Vox de tolerar la corrupción. En este sentido, ha amenazado a estos dos partidos, deslizando que «tras el verano» se podrá ver «quiénes son los delincuentes de verdad».

4) «Acabamos con la corrupción del PP»

«Dimos un paso al frente en el año 2018 por muchos motivos. Uno de ellos era acabar con una corrupción sistémica que el Partido Popular había sembrado y abonado en las instituciones». En este sentido, Sánchez ha querido recordar el origen de su mandato y la moción de censura que le llevó al poder.

5) «La expulsión definitiva de Ábalos»

«La Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado la expulsión definitiva de José Luis Ábalos de la organización.» Sánchez ha anunciado la expulsión del exministro Ábalos tras la investigación interna, como muestra de la contundencia con la que el PSOE actúa ante sospechas de corrupción.

6) «El PSOE es una organización limpia»

«El Partido Socialista Obrero Español es una organización limpia».

Sánchez ha defendido la integridad del PSOE.

7) «No vamos a ser como el PP y Vox»

«No vamos a ser como el PP y Vox. No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas». Pedro Sánchez durante la comparecencia de hoy ha atacado al Partido Popular y a Vox. «No vamos a tapar la corrupción que surja en nuestras filas, por muy dolorosa que sea. No vamos a perseguir a denunciantes ni vamos a crear policías patrióticas, ni vamos a amenazar a periodistas que hacen su trabajo, ni vamos a destruir pruebas a martillazos, ni vamos a tener una sede pagada con dinero en B», ha destacado Sánchez.

8) «Si quieren gobernar, una moción»

«Si quieren gobernar, que presenten una moción de censura y que le digan al parlamento y a los ciudadanos qué modelo de país quieren para España». Sánchez ha sido desafiante y ha destacado que mantiene su legitimidad.

9) «España lo que merece es avanzar»

«España lo que merece es avanzar. Desde luego, lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox». El presidente socialista Pedro Sánchez se ha presentado como la última línea de defensa ante el desastre y el bien del pueblo español.

10) «España lidera el crecimiento»

«España lidera el crecimiento económico y la creación de empleo en la eurozona. España es uno de los países más avanzados en transición ecológica y más comprometidos en el multilateralismo y en la paz». Pedro Sánchez ha recordado que se considera a sí mismo garante del crecimiento económico y ha recordado la necesidad de mantener su compromiso con la paz.