Rodrigo Figueredo, opositor venezolano, activista en favor de los derechos humanos y artista, ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que ha hablado sobre los vínculos de algunos políticos europeos con el Gobierno de Nicolás Maduro y el de Rusia. El comunicador ha denunciado que existen personalidades importantes que hacen de lobby en la Unión Europea (UE) del Ejecutivo de Vladímir Putin.

PREGUNTA.- ¿Hay vínculos entre políticos europeos y Maduro o Rusia?

RESPUESTA.- Pues absolutamente sí. Desgraciadamente sí. Ejemplos puntuales serían, pues, el hecho de que Orban vetó una resolución de la Unión Europea que estaba por pronunciarse sobre la usurpación que se dio a las elecciones del pasado 28 de julio. Ustedes vieron en España que Delcy Rodríguez, que está buscada por los órganos internacionales, se apareció en Madrid.

Tienen a Zapatero. Este es un lobista obvio y evidente y tiene minas de oro en el estado Bolívar venezolano que se las cuidan los mercenarios de Wagner. La relación entre España y Venezuela, por la historia, es gigante. La cantidad de dinero venezolano de inversión que hay en España… Es obvio y evidente que crea nexos y condiciones que no son favorables a que haya un cambio del status quo.

El 9 de mayo pasado, Maduro fue para el Kremlin, a Moscú, con Xi Jinping, con Orbán, con Lukashenko y con Lula para el día de la victoria de los rusos. Yo en ese momento estaba en Ucrania, en Kiev, y al día siguiente, el 10 de mayo, estaban Macron, Tusk y Merz, que son Europa, en Kiev. Entonces, Maduro tiene relaciones con Rusia y con políticos europeos, como sabemos muy bien y claramente.

«Políticos europeos como Fico y Orban son pro rusos y hacen el trabajo de lobby para Rusia en el seno de la Unión Europea», asegura Figueredo.

Políticos europeos como Fico y Orban son prorrusos y hacen el trabajo de lobby para Rusia en el seno de la Unión Europea. Todas esas conexiones parecen complicadas, pero en realidad son simples. Hay dos especies de bloques. Por un lado, el bloque de los autoritarios, o de los que no son completamente autoritarios, como Brasil, India, que se están ligando en contra de Occidente. Por otro, Occidente.

P.- ¿Qué hace un venezolano en Kiev?

R.- Yo estoy exiliado en Europa desde hace ya 20 años. Hago mi activismo pro derechos humanos usando mi arte, mi conocimiento en ciencias políticas, mi conocimiento en geopolítica, en nuevas técnicas de comunicación, redes sociales… Yo siempre lo he utilizado todo para empezar a ayudar y aportar a la causa por la libertad de mi país de origen, que es lo que determina mi identidad como venezolano.

Pero también empecé a extenderlo otras a otras luchas que para mí eran las mismas. La lucha por los derechos humanos, por la libertad, por la democracia, que es algo que yo considero universal. Lo hice para para otros de la misma manera y con mucho esfuerzo, para los cubanos, para los georgianos, para las mujeres iranís… Y cuando empezó la guerra de invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, pues yo me lancé de lleno en eso.

Entre todos los contactos y el camino que he hecho como activista, me dicen: Mira, ¿tú quieres ir a Ucrania? Pues dije sí, absolutamente sí, porque le veía la lógica, porque para mí es la misma lucha, o sea, mucho más que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, yo me veo empático con ellos. Me acuerdo todavía, en 2014, cuando se estaba dando Maidán y que también en Venezuela se estaban dando las protestas de la salida. Pues me acuerdo de que en Ginebra estuve con muchos venezolanos, con los dos pueblos, estábamos juntos en frente de las Naciones Unidas y yo ni siquiera sabía quién era Ucrania todavía, honestamente.

Entonces, hay una especie de paralelismo. Y cuando llega esa oportunidad, pues voy a Ucrania, en diciembre de 2022 por la primera vez, con una idea muy clara, que es la misma lucha, y una todavía no muy clara, que es qué iba a hacer exactamente, pero sí con la concepción de crear un instrumento de colaboración entre la resistencia venezolana en el exilio, específicamente para hablar de lo que de la dinámica en la cual me emprendo y de la resistencia heroica del pueblo ucraniano a la invasión rusa.

Los rusos y los chavistas están en una. En un equipo que, digamos, es antidemocrático, se puede decir. Y pensé que, si Ucrania vence, eso a una especie de efecto dominó, podría al menos ayudarnos a aflojar a nuestro enemigo directo, que es el régimen chavista. Y bueno, fíjense lo que pasó, por ejemplo, en Siria. Como Rusia no pudo defender a su otro hijo de Putin, al-Ásad, por estar completamente concentrada en su esfuerzo de invasión a Ucrania.

Cuando llego a Ucrania a través de los contactos en el mundo del activismo que conozco, conozco a personas muy altas en el Gobierno ucraniano y en las fuerzas armadas. Y se establece, aunque aún no tenía nombre, aunque aún no tenía exactamente una forma, porque yo aprendí caminando, un acuerdo para tratar de desarrollar un instrumento de colaboración en la lucha que es global, pero específica en Ucrania, defendiendo su territorio, su soberanía. Y en Venezuela. Queremos reconquistar nuestra democracia. Para aprender el uno del otro, para apoyarnos los unos al otros.

P.- ¿Qué es el Batallón Bolívar?

R.- El Batallón Bolívar nace porque me reúno a principios 2023 con un venezolano que se llama José David Chaparro, el comandante José David Chaparro le llaman, que lleva viviendo en Ucrania desde más de 20 de años, casado con una ucraniana. Cuando empezó la guerra de invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, se introdujo en las Territorial Defence Forces, donde todos los civiles defendieron aquí, literalmente cuando tenían a los rusos a 2,5 kilómetros del Parlamento ucraniano.

Conociendo este señor, él ya tenía esa especie de envío, por sus contactos, de esta creación y de avanzar en esta unidad que se llama el Batallón Bolívar. El Batallón Bolívar es parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de la Legión Extranjera. Es la primera unidad, hace poco se acaba de crear otra con colombianos, 100% conformada por latinos, por venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, españoles… Fue un camino para desarrollarnos.

Puedes entender que el hecho de que Ucrania nos dé confianza y la posibilidad de poder realizarlo desde el punto de vista del piso legal, piso moral, piso ético a nivel nacional e internacional. Es una cosa que les interesa a ellos porque tienen objetivos estratégicos que están alineados con nosotros, ya que Ucrania para mí es la punta de lanza de la defensa de la idea misma de un mundo democrático liberal, que es el experimento de la democracia moderna después de la Segunda Guerra Mundial.

O sea, en Ucrania se está jugando el mundo de mañana. En Venezuela se están produciendo drones iranís, que son los mismos que utiliza a Rusia para bombardear a la población civil y a nosotros nos da esta oportunidad de preparar a nuestros hermanos que van allá con el objetivo de defender la soberanía de Ucrania, porque son gente que va con una convicción de la lucha por la libertad. Es una convicción profunda. La inmensa mayoría van allí por esa convicción y también de prepararnos para, potencialmente, la lucha que se dé en otras latitudes.