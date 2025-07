El conocido financiero Joseph Oughourlian, presidente del fondo Amber Capital, tiene intención de apoyar la operación de compra por parte de Indra de la empresa familiar del presidente de la misma, Escribano Mechanical & Engineering, a pesar de las dudas sobre la legalidad de la misma. La única condición que pone, según fuentes conocedoras de la situación, es que la valoración de Escribano no sea excesiva.

Oughourlian, presidente del Grupo Prisa, posee el 6,23% del capital de Indra, donde le dio entrada el Gobierno de Pedro Sánchez para compensarle por sus fuertes pérdidas en el grupo de medios quebrado. De esta forma, es el cuarto accionista de la tecnológica, por detrás de la SEPI (25,16%), el propio Escribano (14,3%) y SAPA Placencia, la empresa de Jokin Aperribay (7,94%).

Por tanto, la posición de Oughourlian es muy importante a la hora de que el consejo de Indra tome la decisión de seguir adelante o no con la operación. Se da por hecho que los consejeros de la SEPI votarán a favor y que Aperribay (presidente de la Real Sociedad) se opondrá. Los hermanos Ángel (presidente de Indra) y Javier Escribano (consejero dominical) deben abstenerse por razones obvias.

Los independientes también será decisivos, pero ya han dimitido tres por las posibles responsabilidades -incluso penales- que podrían derivarse de esta operación. Dos de ellos han sido sustituidos por nombres afines al presidente, aunque la última en renunciar, Ángeles Santamaría, aún no ha sido reemplazada.

«Amber no es una pequeña empresa, es un fondo que opera en los mercados de valores internacionales y no se la va a jugar con una operación ilegal. Si lo apoya, es porque cree que no hay nada delictivo en la compra de Escribano», según una de las fuentes.

Por tanto, el apoyo de Oughourlian no sólo es decisivo para que la operación sea aprobada, sino que le da un marchamo de legalidad. El consejo de Indra aplazó la semana pasada la decisión para crear una comisión de independientes, asesorada por Garrigues, para analizar los posibles conflictos de interés de la adquisición.

Con ello, pretende hacer todo lo posible para tratar de evitar las posibles demandas por administración desleal de los accionistas, si bien en el mercado se da por hecho que dichas demandas acabarán llegando.

Valoración

La clave ahora está en la valoración que se fije para Escribano, que Indra ha encargado a AZ Capital. «Oughourlian no va a aceptar una valoración inflada, puesto que eso sí podría tener repercusiones penales. Apoyará la operación, pero siempre que la valoración esté justificada y sea razonable», añaden las fuentes.

¿Y cuál es esa valoración? Aunque se han publicado cifras de 1.500 e incluso de 2.000 millones, las diferentes fuentes coinciden en que Escribano pretendía llegar a cerca de 1.300 millones, pero se conformará con unos 1.000 para poder cerrar la operación sin problemas.

Las grandes cifras se han calculado a partir de los resultados de Escribano del año pasado, cuando su beneficio se disparó el 1.170% hasta 112 millones de euros. Pero, 39 millones se deben a plusvalías afloradas por el traspaso de las acciones de Indra de una filial a otra, y entre el 40% y el 50% de sus ingresos son contratos de Defensa a los que ha acudido de la mano de Indra, esto es, en los que depende de ella.