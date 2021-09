España

El juez Llarena desafía a la Abogacía del Estado y pide a Italia la "entrega inmediata" de Puigdemont

El Tribunal Supremo no se da por vencido y pide a Italia la entrega del fugado Carles Puigdemont. El magistrado del Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el ex presidente catalán, ha pedido al Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) que acuerde su entrega a España porque la cuestión prejudicial no suspende la euroorden y sigue "activa". Según confirma el Supremo, el eurodiputado ya no tiene inmunidad.