Casa Real Casa Real



Después de muchas teorías, el Palacio de Kensington aseguró que la futura reina consorte no iba a participar de forma activa en Trooping the Colour, pero sus últimas palabras invitan a pensar muchas cosas. Está confirmado que no tendrá un papel destacado, aunque diversas fuentes aseguran que podría hacer una breve aparición en el balcón de Buckingham. Kate Middleton ha bloqueado su agenda y tiene claras sus prioridades: no quiere sentirse presionada por los medios ni por el pueblo. Lo primero que desea es recuperarse, después retomará sus compromisos.