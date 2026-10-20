Puré de calabaza asada: receta fácil y cremosa

En la práctica existe un mundo de diferencia entre hervir un vegetal en agua y hornearlo lentamente en el horno. Los azúcares naturales de una calabaza se caramelizarán cuando sea sometida al calor en un ambiente seco mientras que todo el agua será drenada de ella y le dará un sabor intenso. Es el proceso de asar una calabaza lo que ayuda a hacer una crema espesa con un sabor muy distinto y una textura cremosa.

Esta receta demuestra que no hacen falta lácteos ni ingredientes pesados para lograr un plato suave y reconfortante. Bastan un par de hortalizas bien tratadas, un toque de ajo asado y un caldo decente para resolver un primer plato elegante o una cena ligera entre semana.

Ingredientes

1 kg de calabaza (variedad violín o cacahuete)

1 cabeza de ajos entera

1 cebolla grande

1 puerro (la parte blanca)

400 ml de caldo de verduras suave

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra recién molida

Una pizca de tomillo seco o romero

Una pizca de nuez moscada

Cómo hacer puré de calabaza asada paso a paso

Precalentar el horno a 200ºC. Cortar la calabaza por mitad a lo largo y quitar las pipas con ayuda de una cuchara. Hacer cortes en la pulpa en sentido diagonal y untar un majado de aceite, tomillo y sal. Envolver la cabeza de ajos en aluminio y poner en el horno junto con la calabaza, esta con la piel hacia abajo. Hornear unos 45 minutos. Mientras se hornea la calabaza, pica la cebolla y el puerro. Calienta dos cucharadas de aceite de oliva en una cazuela a fuego medio y pocha ambas verduras suavemente durante unos 10 minutos, buscando que queden transparentes sin quemarse. Retira la calabaza del horno y deja que se temple un poco para no quemarte. Con una cuchara, saca toda la carne, que se desprenderá fácilmente de la piel. Aprieta la cabeza de ajos asada por la base para extraer la pasta suave y dulzona de 3 o 4 dientes. Incorpora la pulpa de calabaza y el ajo asado a la cazuela con el sofrito de cebolla y puerro. Remueve bien a fuego medio durante dos minutos para que los sabores se ensamblen. Vierte el caldo de verduras caliente. Deja que el conjunto de un hervor suave durante 5 minutos. Añade la nuez moscada, la pimienta y ajusta de sal. Pasa la mezcla a un vaso batidor o usa la batidora de mano a máxima potencia durante un par de minutos hasta lograr una crema homogénea, fina y brillante.

Trucos para que salga perfecto

No escatimes tiempo de horno. El tono dorado en los bordes de la calabaza es donde reside todo el sabor caramelizado. Si la sacas antes de tiempo porque está blanda pero aún pálida, perderás ese matiz tostado tan característico.

El ajo asado es el gran secreto de esta preparación. Pierde toda su agresividad y adquiere una textura de pomada con un punto dulce maravilloso. Usar dos o tres dientes en el triturado le da un fondo brutal. Si buscas una opción aún más golosa para ocasiones especiales, preparar una calabaza al horno con queso y bacon lleva esta combinación caramelizada a otro nivel de textura.

Variantes de la receta

Para quienes buscan agilizar los tiempos en el día a día sin renunciar al resultado cremoso, el robot de cocina es un aliado perfecto. Una crema de calabaza monsieur cuisine permite triturar a altas revoluciones para conseguir una emulsió impecable en cuestión de segundos.

Si necesitas transformar esta crema suave en un plato único bien saciante, las legumbres encajan bien. Preparar una crema de calabaza con garbanzos añade proteína vegetal, densidad y un toque terroso que contrasta estupendamente con el dulzor del asado.

Con qué acompañar el puré de calabacín y calabaza

Unas pipas de calabaza tostadas en la sartén con unas gotas de aceite y sal gorda aportan el toque crujiente perfecto. También le van de maravilla unos dados de pan frito con ajo o un chorreón de aceite de oliva virgen extra en crudo al emplatar.

Cómo conservar el puré

Guarda el puré en un recipiente de cristal hermético en la nevera una vez frío. Aguantará de tres a cuatro días sin alterar su sabor ni su textura.

Si prefieres congelar, hazlo en raciones individuales.

Información nutricional

Calorías totales de la receta: 520 kcal (para toda la cazuela)

Calorías por porción: 130 kcal

Hidratos de carbono: 16 g

Proteínas: 2,5 g

Grasas: 6,5 g

Fibra: 4,5 g

Es una opción facilísima de digerir, sumamente ligera y repleta de antioxidantes, potasio y vitamina A.

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 45 minutos de horneado)

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Mediterránea / Tradicional

Tipo de comida: Almuerzo o cena (primer plato)