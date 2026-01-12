Crema de calabaza casera de Jordi Cruz para el invierno

Cuando el invierno se instala y el frío se vuelve protagonista, pocas cosas resultan tan reconfortantes como una crema caliente, suave y bien equilibrada. En ese terreno, la visión culinaria de Jordi Cruz encaja a la perfección. Aunque su cocina suele asociarse a la precisión técnica y a la alta gastronomía, el chef catalán ha defendido en muchas ocasiones el valor de las elaboraciones sencillas, especialmente cuando se trata de platos de cuchara pensados para el día a día.

Clásicos del invierno

La crema de calabaza es uno de esos clásicos invernales que Jordi Cruz considera una base ideal para aprender a cocinar bien. La calabaza aporta dulzor natural, textura cremosa y una gran versatilidad, lo que permite trabajar el plato desde la pureza del producto, sin necesidad de excesos. Para el chef, el secreto está en respetar la materia prima, controlar la cocción y buscar siempre el equilibrio.

Dentro de esa filosofía, existen muchas variaciones que enriquecen la receta sin traicionar su esencia. Un buen ejemplo es la Crema de calabaza y naranja, donde el toque cítrico aporta frescura y contrasta con la dulzura de la hortaliza. Este tipo de combinación encaja muy bien con el enfoque de Jordi Cruz, que suele buscar matices que despierten el paladar incluso en los platos más sencillos.

El invierno también invita a ampliar el repertorio de cremas vegetales más allá de la calabaza. La Crema de acelgas al horno es un buen ejemplo de cómo una verdura humilde puede transformarse en un plato elegante y nutritivo. Para el chef, estas recetas son una demostración de que la técnica no está reñida con la cocina cotidiana.

Otras ideas, otras combinaciones

En la misma línea se sitúa la Crema de apio y puerro, una preparación ligera pero profundamente aromática. El puerro, muy presente en la cocina de invierno, aporta suavidad, mientras que el apio añade un fondo vegetal que da personalidad al plato. Jordi Cruz valora especialmente este tipo de cremas porque permiten trabajar el sabor desde la sencillez.

Otras combinaciones vegetales amplían aún más las posibilidades. La Crema de brócoli y puerros es una opción perfecta para los días más fríos, con un perfil nutritivo y reconfortante. En este tipo de recetas, el chef insiste en la importancia de no sobrecocer las verduras, para conservar color, aroma y textura.

Volviendo a la calabaza, una de las versiones más clásicas es la Crema de calabaza con nata. Aquí la clave está en la moderación: una pequeña cantidad de nata puede aportar untuosidad sin enmascarar el sabor principal. Para Jordi Cruz, este equilibrio es fundamental en cualquier crema.

También hay espacio para combinaciones más especiadas y elegantes, como la Crema de coliflor, puerro y azafrán, que demuestra cómo un solo ingrediente aromático puede transformar por completo un plato sencillo.

Por último, opciones más ligeras y actuales como la Crema de calabaza y yogur conectan con una cocina moderna, equilibrada y pensada para el bienestar. En conjunto, todas estas cremas reflejan una misma idea: para Jordi Cruz, la cocina de invierno no necesita complicarse para ser memorable, basta con cuidar el producto, la técnica y el cariño con el que se cocina.