Atún con tomate: receta casera tradicional paso a paso

¡Disfruta del atún con tomate! Una receta sencilla pero tan rica que repetirás. Si te preocupa comer sano, el atún es un gran aliado, tiene muchas proteínas y grasas Omega-3. Esta receta lleva ingredientes sencillos que seguro tienes por casa. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos atún encebollado, hoy con tomate.

El atún con tomate receta es uno de esos platos de toda la vida que siempre apetece. Es sencillo, rápido y muy sabroso. Además, tiene ese toque casero que lo convierte en un imprescindible en muchas cocinas.

Lo mejor es que no necesitas ingredientes complicados. Con algunas cosas básicas puedes preparar un plato completo y muy resultón. Prueba este atún con tomate y sanfaina.

Ingredientes básicos

Para esta receta necesitas ingredientes muy comunes:

2 latas de atún en conserva (o atún fresco)

500 g de tomate triturado o natural

1 cebolla

1 diente de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Una pizca de azúcar (opcional)

Preparación paso a paso

Preparar el sofrito

Empieza picando la cebolla y el ajo en trozos pequeños. No hace falta que queden perfectos, pero cuanto más finos, mejor se integrarán en la salsa.

Sofríe la cebolla en un poco de aceite. Cuando esté un poco dorada, añade el ajo.

Cocinar el tomate

Cuando el sofrito esté listo, añade el tomate triturado. Remueve bien para que se mezcle con la cebolla y el ajo.

Lo tendremos cocinando unos 15 o 20 minutos, para que vaya espesando la salsa.

Si el tomate resulta algo ácido, añade una pizca de azúcar. Es un truco muy usado en cualquier conserva de atún con tomate tradicional.

Añadir el atún

Una vez que el tomate esté en su punto, incorpora el atún escurrido. Hazlo con cuidado y mezcla suavemente para que no se deshaga demasiado. En este momento no hace falta cocinar mucho más. Con unos 5 minutos será suficiente para que el atún absorba el sabor de la salsa de tomate casera.

Últimos retoques

Prueba la salsa y ajusta de sal y pimienta. Después, deja reposar un par de minutos antes de servir. Puedes acompañarlo con arroz blanco, patatas o simplemente con pan. De hecho, es uno de esos platos que piden mojar sin parar.

¿Se puede hacer atún con tomate con atún fresco o solo en conserva?

Esta es una de las preguntas más habituales. Y la respuesta es sencilla: puedes hacerlo de las dos formas.

El atún con tomate casero suele prepararse con atún en conserva porque es más rápido y cómodo. Sin embargo, si tienes atún fresco, el resultado cambia bastante. La textura es más jugosa y el sabor más intenso.

Si eliges pescado fresco, lo ideal es sellarlo primero en la sartén y terminar de cocinarlo con el tomate. Así evitas que se quede seco.

De hecho, platos como el o el utilizan pescado fresco para potenciar el sabor.

¿Qué tipo de tomate es mejor para la receta?

El tomate es el protagonista, así que elegir bien marca la diferencia. Para un buen atún con tomate receta, puedes usar tomate triturado, tomate natural rallado o incluso tomate en conserva de calidad. Cada opción tiene su punto.

El tomate natural aporta frescura, aunque necesita más tiempo de cocción. El triturado es más práctico y funciona muy bien en el día a día.

Si buscas un sabor más intenso, deja que el tomate se cocine sin prisas. Cuanto más reduzca, mejor será el resultado.

También puedes inspirarte en recetas como el , donde se añaden verduras para enriquecer la salsa.

¿Cuánto tiempo se debe cocinar el atún con tomate para que quede tierno?

El tiempo es clave para que el plato quede perfecto. Si utilizas atún en conserva, no necesitas cocinarlo demasiado. Basta con añadirlo al final y dejarlo unos 5 minutos.

En cambio, con atún fresco conviene controlar más la cocción. Lo ideal es mantenerlo entre 5 y 8 minutos dentro de la salsa. Así quedará jugoso.

Un consejo importante: evita cocinarlo en exceso. El atún puede endurecerse rápidamente si te pasas de tiempo.

Consejos para que quede perfecto

Utiliza aceite de oliva de buena calidad.

Cocina el tomate a fuego medio, sin prisas.

Remueve lo justo para no deshacer el atún, que lo incorporarás con la salsa casi hecha.

Añade laurel o perejil si quieres darle un toque distinto.

Además, este plato se conserva muy bien. Muchas personas preparan conserva de atún con tomate para tener comida lista durante varios días.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 2-3 personas

Información nutricional: aproximadamente 300-350 kcal por ración

Tipo de cocina: española tradicional

Tipo de comida: plato principal / guiso casero