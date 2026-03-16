Recetas de pescado y marisco

Tataki de atún: receta japonesa fácil y cómo hacerlo perfecto

Receta de tataki
Tataki de atún.
Francisco María
  • Francisco María
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Aprende cómo hacer tataki de atún con esta receta japonesa fácil, con trucos para lograr un exterior sellado y un interior jugoso

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El tataki es una técnica tradicional usada en la cocina japonesa que solemos ver en láminas finas y se acompañado con ingredientes sencillos como salsa de soja, sésamo, cebollino o un toque de aceite de sésamo.

La idea es que el protagonista absoluto sea el pescado.

¿Qué parte del atún se usa para el tataki?

Para preparar una buena tataki de atún receta, lo ideal es utilizar lomo de atún fresco o atún rojo de calidad.

Las piezas más utilizadas suelen ser:

  • Lomo alto
  • Lomo bajo
  • Ventresca firme

    • Estas partes tienen una textura compacta que permite cortar el pescado en bloques y sellarlo sin que se deshaga. Además, contienen una cantidad de grasa equilibrada que ayuda a que el resultado quede jugoso y lleno de sabor.

    Siempre es recomendable usar atún de calidad apto para consumo en crudo. Si tienes dudas, puedes preguntarlo en la pescadería o congelarlo previamente para mayor seguridad.Tataki

    Ingredientes para el tataki de atún fácil

    Para preparar esta versión sencilla necesitarás pocos ingredientes:

    • 400 g de lomo de atún fresco
    • 2 cucharadas de salsa de soja
    • 1 cucharada de aceite de sésamo
    • semillas de sésamo
    • sal
    • pimienta
    • cebollino o cebolla tierna picada

    Para otros matices, mira esta receta de atún con sésamo, donde el sésamo aporta un toque muy aromático al pescado.

    Cómo hacer tataki de atún paso a paso

    Preparar tataki de atún fácil en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Solo hay que cuidar bien el sellado.

    Preparar el atún

    1. Empieza cortando el lomo de atún en un bloque limpio y uniforme. Sécalo con papel de cocina y añade un poco de sal y pimienta.
    2. Si te gusta el sésamo, puedes cubrir ligeramente los laterales antes de cocinarlo.

    Calentar bien la sartén

    Pon una sartén a fuego fuerte con unas gotas de aceite. Este paso es importante: la superficie debe estar muy caliente para que el pescado se selle rápidamente.

    Sellar el atún

    1. Coloca el bloque de atún en la sartén y cocínalo entre 15 y 30 segundos por cada lado.
    2. No hace falta más tiempo. El objetivo es que el exterior se marque ligeramente mientras el interior se mantiene rosado.

    Dejar reposar y cortar

    Retira el atún del fuego y déjalo reposar un par de minutos. Después córtalo en láminas finas con un cuchillo bien afilado.

    Añadir el aliño

    Para servir ponlo todo en un plato y añade un poco de salsa de soja, aceite de sésamo y cebollino picado.

    Trucos para que esté jugoso

    El secreto está en algo muy simple: temperatura alta y cocción muy rápida.

    Para conseguir el resultado perfecto conviene recordar algunos detalles:

    • La sartén debe estar muy caliente.
    • El pescado se cocina solo unos segundos.
    • No conviene moverlo demasiado.
    • Es mejor cortarlo después de reposar.
    • Si el atún pasa demasiado tiempo al fuego, dejará de tener esa textura. característica del tataki de atún japonés.

    ¿Se puede hacer tataki de atún en casa sin sartén especial?

    Sí, y de hecho es lo más habitual. No necesitas utensilios japoneses ni equipos profesionales. Una sartén antiadherente normal, una plancha o incluso una parrilla doméstica funcionan perfectamente.

    Lo realmente importante es que el calor sea fuerte para sellar rápido el pescado. Con eso es suficiente para preparar un buen tataki de atún receta en casa.

    Variaciones que también puedes probar

    Si te gusta el pescado preparado de esta manera, hay otras recetas japonesas muy interesantes que siguen una línea similar.

    Información de la receta

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Porciones: 2 personas
    Información nutricional: aproximadamente 320 calorías por porción
    Tipo de cocina: japonesa
    Tipo de comida: entrante o plato ligero

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