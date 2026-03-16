Tataki de atún: receta japonesa fácil y cómo hacerlo perfecto

El tataki es una técnica tradicional usada en la cocina japonesa que solemos ver en láminas finas y se acompañado con ingredientes sencillos como salsa de soja, sésamo, cebollino o un toque de aceite de sésamo.

La idea es que el protagonista absoluto sea el pescado.

¿Qué parte del atún se usa para el tataki?

Para preparar una buena tataki de atún receta, lo ideal es utilizar lomo de atún fresco o atún rojo de calidad.

Las piezas más utilizadas suelen ser:

Lomo alto

Lomo bajo

Ventresca firme

Estas partes tienen una textura compacta que permite cortar el pescado en bloques y sellarlo sin que se deshaga. Además, contienen una cantidad de grasa equilibrada que ayuda a que el resultado quede jugoso y lleno de sabor.

Siempre es recomendable usar atún de calidad apto para consumo en crudo. Si tienes dudas, puedes preguntarlo en la pescadería o congelarlo previamente para mayor seguridad.

Ingredientes para el tataki de atún fácil

Para preparar esta versión sencilla necesitarás pocos ingredientes:

400 g de lomo de atún fresco

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite de sésamo

semillas de sésamo

sal

pimienta

cebollino o cebolla tierna picada

Para otros matices, mira esta receta de atún con sésamo, donde el sésamo aporta un toque muy aromático al pescado.

Cómo hacer tataki de atún paso a paso

Preparar tataki de atún fácil en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Solo hay que cuidar bien el sellado.

Preparar el atún

Empieza cortando el lomo de atún en un bloque limpio y uniforme. Sécalo con papel de cocina y añade un poco de sal y pimienta. Si te gusta el sésamo, puedes cubrir ligeramente los laterales antes de cocinarlo.

Calentar bien la sartén

Pon una sartén a fuego fuerte con unas gotas de aceite. Este paso es importante: la superficie debe estar muy caliente para que el pescado se selle rápidamente.

Sellar el atún

Coloca el bloque de atún en la sartén y cocínalo entre 15 y 30 segundos por cada lado. No hace falta más tiempo. El objetivo es que el exterior se marque ligeramente mientras el interior se mantiene rosado.

Dejar reposar y cortar

Retira el atún del fuego y déjalo reposar un par de minutos. Después córtalo en láminas finas con un cuchillo bien afilado.

Añadir el aliño

Para servir ponlo todo en un plato y añade un poco de salsa de soja, aceite de sésamo y cebollino picado.

Trucos para que esté jugoso

El secreto está en algo muy simple: temperatura alta y cocción muy rápida.

Para conseguir el resultado perfecto conviene recordar algunos detalles:

La sartén debe estar muy caliente.

El pescado se cocina solo unos segundos.

No conviene moverlo demasiado.

Es mejor cortarlo después de reposar.

Si el atún pasa demasiado tiempo al fuego, dejará de tener esa textura. característica del tataki de atún japonés.

¿Se puede hacer tataki de atún en casa sin sartén especial?

Sí, y de hecho es lo más habitual. No necesitas utensilios japoneses ni equipos profesionales. Una sartén antiadherente normal, una plancha o incluso una parrilla doméstica funcionan perfectamente.

Lo realmente importante es que el calor sea fuerte para sellar rápido el pescado. Con eso es suficiente para preparar un buen tataki de atún receta en casa.

Variaciones que también puedes probar

Si te gusta el pescado preparado de esta manera, hay otras recetas japonesas muy interesantes que siguen una línea similar.

Por ejemplo, el tataki de atún con menta da al atún un toque diferente.

Prueba el sashimi de atún y aguacate, una opción ligera, llena de sabor.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional: aproximadamente 320 calorías por porción

Tipo de cocina: japonesa

Tipo de comida: entrante o plato ligero