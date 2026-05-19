Pollo al limón en sartén en 20 minutos
Entre las recetas más rápidas y deliciosas que puedes cocinar en casa, está ese rico pollo al limón. Te dejamos aquí los pasos.
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Hay recetas que salvan una comida entre semana sin dar sensación de improvisación, y el pollo al limón en sartén entra de lleno en esa categoría. Es rápido, sí, pero no sabe a “he cocinado con prisas”. Esa mezcla entre acidez fresca, salsa ligera y pollo bien dorado funciona especialmente bien cuando necesitas algo casero sin pasar media tarde en la cocina.
Lo bueno de esta versión es precisamente eso: ingredientes fáciles, técnica simple y un resultado que queda bastante mejor de lo que exige el esfuerzo real.
Ingredientes
Para dos raciones generosas:
Cómo preparar pollo al limón en sartén
- Empieza con el pollo. Si usas pechugas enteras, conviene filetearlas o abrirlas un poco para que tengan grosor uniforme. Esto no es un detalle menor. Si una parte mide el doble que otra, acabarás con una zona seca y otra medio cruda.
- Salpimentar ambos lados sin miedo, pero sin exagerar.
- Exprime los limones y reserva el zumo. Lo ideal son unos 80 o 100 ml aproximadamente. Ralla un poco de la piel de uno de ellos si quieres un sabor más intenso, aunque sin llegar a la parte blanca, porque amarga bastante.
- Pica el ajo muy fino.
- Pon una sartén amplia a fuego medio-alto con el aceite de oliva. Cuando esté caliente, incorpora el pollo y dóralo durante unos 4 o 5 minutos por cada lado, dependiendo del grosor.
- No lo muevas cada veinte segundos.
- Ese impulso de tocar constantemente la comida suele fastidiar el dorado. Déjalo quieto el tiempo suficiente para que se forme una superficie bien sellada.
- Retira el pollo y baja ligeramente el fuego.
- Añade la mantequilla a la misma sartén y, cuando se funda, incorpora el ajo picado. Apenas necesita medio minuto. Solo hasta que desprenda aroma. Si se quema, cambia completamente el sabor y no precisamente para bien.
- Vierte el zumo de limón, el caldo de pollo y la cucharadita de miel.
- La miel aquí no busca endulzar la receta. Solo equilibrar la acidez para que el conjunto no resulte agresivo.
- Si prefieres una salsa algo más ligada, disuelve la maicena en una cucharada de agua fría antes de añadirla.
- Deja que la mezcla hierva suavemente un par de minutos.
- Vuelve a introducir el pollo en la sartén y cocina unos 3 o 4 minutos más, bañándolo con la salsa para que termine de impregnarse bien.
- Rectifica el punto de sal.
- Cuando notes que la salsa ha reducido ligeramente y el pollo está cocinado por dentro, retira del fuego.
- Un poco de perejil fresco por encima y listo.
Con qué acompañarlo
Aquí hay margen.
- Arroz blanco si quieres algo clásico.
- Puré de patata si buscas una comida más reconfortante.
- Verduras salteadas si prefieres mantener el plato ligero.
- Incluso cuscús funciona sorprendentemente bien porque absorbe parte de la salsa sin robar protagonismo.
- Pan, sinceramente, también.
- Una pizca de tomillo fresco encaja muy bien.
- Un toque de mostaza Dijon puede darle más profundidad.
- Si te gusta una versión más intensa, unas alcaparras funcionan bastante mejor de lo que parece con el limón.
Información nutricional aproximada
Es una receta alta en proteína y relativamente moderada en carbohidratos, lo que la hace bastante útil para comidas ligeras pero saciantes.
Por ración, esta receta suele moverse entre 430 y 520 calorías, dependiendo sobre todo del corte de pollo y de la cantidad exacta de grasa utilizada.
Valores orientativos por persona:
Proteínas: 38–48 g
Grasas: 18–28 g
Carbohidratos: 6–12 g
Azúcares naturales: 3–6 g
Sodio: variable según el caldo usado
Tiempo de preparación: 8 minutos
Tiempo de cocinado: 12 minutos
Tiempo total: 20 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional aproximada: 430–520 kcal por ración
Tipo de cocina: Mediterránea con inspiración asiática ligera
Tipo de comida: Plato principal / comida rápida casera