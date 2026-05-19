Pollo al limón en sartén en 20 minutos

Hay recetas que salvan una comida entre semana sin dar sensación de improvisación, y el pollo al limón en sartén entra de lleno en esa categoría. Es rápido, sí, pero no sabe a “he cocinado con prisas”. Esa mezcla entre acidez fresca, salsa ligera y pollo bien dorado funciona especialmente bien cuando necesitas algo casero sin pasar media tarde en la cocina.

Lo bueno de esta versión es precisamente eso: ingredientes fáciles, técnica simple y un resultado que queda bastante mejor de lo que exige el esfuerzo real.

Ingredientes

Para dos raciones generosas:

2 pechugas de pollo medianas o 500 g de filetes de pollo

2 limones frescos

2 dientes de ajo

1 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

100 ml de caldo de pollo

1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar)

1 cucharadita de miel

Sal fina

Pimienta negra recién molida

Perejil fresco picado

Rodajas finas de limón para servir

Cómo preparar pollo al limón en sartén

Empieza con el pollo. Si usas pechugas enteras, conviene filetearlas o abrirlas un poco para que tengan grosor uniforme. Esto no es un detalle menor. Si una parte mide el doble que otra, acabarás con una zona seca y otra medio cruda. Salpimentar ambos lados sin miedo, pero sin exagerar. Exprime los limones y reserva el zumo. Lo ideal son unos 80 o 100 ml aproximadamente. Ralla un poco de la piel de uno de ellos si quieres un sabor más intenso, aunque sin llegar a la parte blanca, porque amarga bastante. Pica el ajo muy fino. Pon una sartén amplia a fuego medio-alto con el aceite de oliva. Cuando esté caliente, incorpora el pollo y dóralo durante unos 4 o 5 minutos por cada lado, dependiendo del grosor. No lo muevas cada veinte segundos. Ese impulso de tocar constantemente la comida suele fastidiar el dorado. Déjalo quieto el tiempo suficiente para que se forme una superficie bien sellada. Retira el pollo y baja ligeramente el fuego. Añade la mantequilla a la misma sartén y, cuando se funda, incorpora el ajo picado. Apenas necesita medio minuto. Solo hasta que desprenda aroma. Si se quema, cambia completamente el sabor y no precisamente para bien. Vierte el zumo de limón, el caldo de pollo y la cucharadita de miel. La miel aquí no busca endulzar la receta. Solo equilibrar la acidez para que el conjunto no resulte agresivo. Si prefieres una salsa algo más ligada, disuelve la maicena en una cucharada de agua fría antes de añadirla. Deja que la mezcla hierva suavemente un par de minutos. Vuelve a introducir el pollo en la sartén y cocina unos 3 o 4 minutos más, bañándolo con la salsa para que termine de impregnarse bien. Rectifica el punto de sal. Cuando notes que la salsa ha reducido ligeramente y el pollo está cocinado por dentro, retira del fuego. Un poco de perejil fresco por encima y listo.

Con qué acompañarlo

Aquí hay margen.

Arroz blanco si quieres algo clásico.

Puré de patata si buscas una comida más reconfortante.

Verduras salteadas si prefieres mantener el plato ligero.

Incluso cuscús funciona sorprendentemente bien porque absorbe parte de la salsa sin robar protagonismo.

porque absorbe parte de la salsa sin robar protagonismo. Pan, sinceramente, también.

Una pizca de tomillo fresco encaja muy bien.

encaja muy bien. Un toque de mostaza Dijon puede darle más profundidad.

puede darle más profundidad. Si te gusta una versión más intensa, unas alcaparras funcionan bastante mejor de lo que parece con el limón.

Información nutricional aproximada

Es una receta alta en proteína y relativamente moderada en carbohidratos, lo que la hace bastante útil para comidas ligeras pero saciantes.

Por ración, esta receta suele moverse entre 430 y 520 calorías, dependiendo sobre todo del corte de pollo y de la cantidad exacta de grasa utilizada.

Valores orientativos por persona:

Proteínas: 38–48 g

Grasas: 18–28 g

Carbohidratos: 6–12 g

Azúcares naturales: 3–6 g

Sodio: variable según el caldo usado

Tiempo de preparación: 8 minutos

Tiempo de cocinado: 12 minutos

Tiempo total: 20 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 430–520 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea con inspiración asiática ligera

Tipo de comida: Plato principal / comida rápida casera