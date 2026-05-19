Fajitas rápidas de carne con verduras
¿Te apetece disfrutar de tu tiempo en casa cenando estas rápidas fajitas de carne con verduras? Anota el paso a paso de la receta.
Hay recetas que encajan especialmente bien cuando el tiempo aprieta pero tampoco apetece recurrir a algo sin gracia. Las fajitas rápidas de carne con verduras están justo ahí. Son prácticas, se preparan con ingredientes bastante comunes y, si se hacen bien, tienen ese punto de comida recién hecha que siempre gana frente a cualquier solución improvisada.
Además, admiten margen. Puedes ajustar verduras, cambiar el tipo de carne o jugar con el nivel de especias sin complicarte demasiado.
Ingredientes
Para 4 fajitas generosas:
Opcional para servir:
- Guacamole
- Yogur natural o crema agria
- Queso rallado
- Cilantro fresco
- Salsa picante
Cómo preparar fajitas rápidas de carne con verduras
- Empieza cortando las verduras en tiras. No hace falta obsesionarse con la perfección quirúrgica, pero sí conviene mantener tamaños parecidos para que cocinen de forma uniforme. La cebolla en juliana funciona especialmente bien porque se ablanda rápido sin desaparecer del todo.
- Pica el ajo fino.
- La carne también merece atención. Si compras un filete entero, córtalo en tiras finas contra la fibra. Ese pequeño detalle cambia bastante la textura final. Si cortas en la dirección equivocada, puede quedar más dura de lo necesario.
- En un bol mezcla la carne con sal, pimienta, comino, pimentón, orégano y el toque de chile si te gusta algo de picante.
- Añade el zumo de limón o lima y remueve bien.
- No hace falta un marinado largo. Cinco minutos mientras preparas el resto ya aportan sabor.
- Calienta una sartén amplia o, mejor aún, una sartén tipo wok si tienes una a mano. Fuego alto.
- Si la sartén no está suficientemente caliente, la carne soltará líquido y acabará cociéndose en lugar de dorarse.
- Añade una cucharada de aceite y cocina la carne en tandas si hace falta. No la amontones.
- Dos o tres minutos suelen bastar si las tiras son finas.
- Retira y reserva.
- En la misma sartén incorpora el resto del aceite, el ajo y las verduras. Aquí interesa mantener cierta textura. No buscamos verduras blandas tipo guiso, sino ese punto ligeramente crujiente que hace que una fajita funcione mejor.
- Remueve durante unos 5 o 7 minutos.
- Cuando los pimientos estén tiernos pero aún vivos, vuelve a añadir la carne para mezclar sabores durante un minuto más.
- Pon a punto de sal.
- Calienta las tortillas aparte en una sartén seca durante unos segundos por cada lado o directamente unos segundos en microondas cubiertas con un paño limpio para que no se resequen.
- Repartes carne y verduras, añades lo que te apetezca encima y cierras.
Qué hace que unas fajitas queden realmente bien
Más allá de la receta, hay algunas cosas que marcan diferencia.
- La primera es el fuego alto. Sin eso, el sabor cambia bastante. Las fajitas buenas tienen ese punto ligeramente tostado, casi ahumado, que recuerda al clásico cocinado sobre plancha.
- La segunda es no cocinar demasiado la carne. Ternera pasada de cocción = textura seca y bastante menos gracia.
- Y luego están las verduras. Mucha gente las deja hasta que parecen parte de una salsa blanda. No hace falta. Un poco de mordida mejora muchísimo el resultado.
Variaciones fáciles que funcionan
- Si añades queso, crema agria o guacamole abundante, le das un toque especial.
- Si quieres una versión más ligera, usar tortillas integrales pequeñas o reducir salsas ayuda bastante sin perder demasiado sabor.
- Con pollo quedan igual de prácticas.
- Con tiras de cerdo bien condimentadas también funcionan muy bien.
- Incluso una versión vegetariana con champiñones portobello, cebolla y pimientos puede dar un resultado sorprendentemente bueno si se cocina con decisión.
- Un pequeño toque de chipotle cambia bastante el perfil del plato si te gusta algo más intenso.
Información nutricional aproximada
Una ración completa, contando dos fajitas con relleno estándar, suele situarse entre 520 y 650 calorías.
Valores orientativos por persona:
Proteínas: 30–38 g
Grasas: 20–30 g
Carbohidratos: 40–55 g
Fibra: 5–8 g
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocinado: 15 minutos
Tiempo total: 25 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Tex-Mex
Tipo de comida: Plato principal / comida o cena rápida