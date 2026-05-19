Cuando entra antojo de pizza pero no hay ganas de amasar, esperar fermentaciones ni pedir comida a domicilio, la pizza con base de tortilla mexicana suele resolver bastante bien el problema. No intenta competir con una pizza tradicional al horno de piedra, porque sería absurdo compararlas en esos términos. Juega en otra liga: rapidez, practicidad y cero complicaciones.

Y, sinceramente, para una cena improvisada entre semana funciona mejor de lo que muchos esperan.

La gracia está en que la tortilla de trigo hace de base fina y crujiente, algo parecido a una pizza estilo ultrafina, pero con preparación casi instantánea. Si eliges bien los ingredientes y no te emocionas sobrecargando la superficie, el resultado queda sorprendentemente decente.

Ingredientes

Para 2 pizzas individuales:

2 tortillas mexicanas grandes de trigo

120 g de mozzarella rallada

4 cucharadas de salsa de tomate espesa

80 g de jamón cocido, pollo desmenuzado o pepperoni

½ cebolla morada

6 tomates cherry

1 cucharadita de orégano seco

Pimienta negra al gusto

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Opcional:

Champiñones laminados

Aceitunas negras

Jalapeños

Maíz dulce

Queso de cabra

Rúcula fresca

Parmesano rallado

Cómo preparar pizza con tortilla mexicana

Precalienta el horno a 200 °C. Ese paso merece la pena porque ayuda a que la base quede realmente crujiente en vez de simplemente blanda con queso encima. Coloca las tortillas sobre una bandeja con papel de horno. Un truco sencillo que mejora bastante el resultado: hornéalas solas durante 2 o 3 minutos antes de añadir ingredientes. Esto seca ligeramente la superficie y evita que el tomate humedezca demasiado la base. Después reparte una capa fina de salsa de tomate sobre cada tortilla. Fina de verdad. Aquí el entusiasmo suele jugar en contra. Mucha salsa convierte una base crujiente en algo flexible y poco convincente. Añade mozzarella de manera uniforme y coloca el resto de ingredientes por encima. Cebolla en láminas finas, tomates cherry cortados, proteína elegida y cualquier extra que encaje. Una tortilla mexicana soporta bastante menos peso que una masa de pizza convencional. Si cargas demasiado, perderás textura y el centro tenderá a ablandarse. Espolvorea orégano, pimienta negra y un pequeño hilo de aceite de oliva. Hornea entre 7 y 10 minutos. Dependerá del horno, pero la referencia es sencilla: queso fundido, bordes dorados y base firme. Si quieres un acabado algo más tostado, activa el grill durante el último minuto, vigilando porque aquí el margen entre dorado y quemado es mínimo. Saca del horno, deja reposar un minuto y corta como una pizza normal.

Por qué esta receta funciona tan bien

Porque simplifica sin estropear del todo la idea original.

La tortilla de trigo tiene estructura suficiente para actuar como base rápida, pero al mismo tiempo queda mucho más ligera que una pizza clásica con masa gruesa. Eso hace que el conjunto resulte menos pesado, especialmente por la noche.

con masa gruesa. Eso hace que el conjunto resulte menos pesado, especialmente por la noche. También hay un factor práctico bastante evidente: casi todo el mundo tiene tortillas en casa en algún momento. Sirven para fajitas, wraps, quesadillas… y también para esto.

El queso fundido hace el resto.

Si eliges mozzarella con buena capacidad de fusión y controlas la humedad del tomate, el resultado recuerda bastante a una pizza de base muy fina.

Información nutricional aproximada

Una pizza individual con ingredientes estándar suele aportar entre 420 y 580 calorías por ración.

Valores orientativos:

Proteínas: 20–30 g

Grasas: 18–28 g

Carbohidratos: 35–50 g

Fibra: 3–6 g

Si usas pepperoni, más queso o salsas extra, la cifra sube rápido. Si optas por proteína magra, menos queso o tortillas integrales, puedes rebajar bastante el total.

Tiempo de preparación: 8 minutos

Tiempo de cocinado: 10 minutos

Tiempo total: 18 minutos

Porciones: 2 personas

Información nutricional aproximada: 420–580 kcal por ración

Tipo de cocina: Fusión Tex-Mex / italiana rápida

Tipo de comida: Cena rápida / plato principal ligero / comida informal