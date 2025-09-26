Podrás hacer pizzas como un auténtico chef italiano: el ‘gadget’ de Lidl que puedes comprar por menos de 7 euros

La pizza es uno de esos platos que nunca falla. Está deliciosa de cualquier manera y con cualquier ingrediente, incluso cuando a unos les gusta fina y crujiente, y a otros más esponjosa, pero lo cierto es que casi siempre apetece. Normalmente recurrimos a que nos la traigan a casa o a la que venden en el supermercado, que son rápidas y cómodas, aunque no siempre con el resultado que esperamos. Pero lo bueno es que con un accesorio sencillo para pizzas como este de Lidl que ahora os presentamos, se puede lograr en casa una masa con ese toque que recuerda a las pizzerías italianas, de modo que a partir de ahora preferirás hacerla tú mismo.

De hecho, cada vez son más los que se animan a preparar sus propias pizzas y descubren que el secreto está en la base. No sabe igual una masa blandita que otra bien dorada y crujiente. Y para conseguirlo no hace falta tener un horno de leña: basta con un complemento para pizzas que hasta hace poco parecía exclusivo de cocinas profesionales. Lidl lo tiene en sus estanterías por menos de siete euros y promete cambiar la forma en la que horneamos. Se trata de la piedra para pizzas Grillmeister, un accesorio fácil de usar y muy barato: 6,99 euros. Está pensada para que cualquiera, sin necesidad de ser experto, logre esa textura crujiente que tanto gusta. Y no sólo sirve para pizzas: también funciona con panes caseros o incluso con una tarta flambeada. Una pequeña compra que puede marcar una gran diferencia en tu cocina.

Cómo funciona la piedra para pizzas de Lidl

El truco de esta piedra está en el material con el que está hecha: cordierita, una piedra especial que se utiliza en repostería y panadería porque soporta sin problemas temperaturas muy altas. Lo que hace es retener el calor y repartirlo de manera uniforme, de modo que la masa se cocina más rápido y con ese acabado dorado que cuesta conseguir en una bandeja normal. Además, tiene la ventaja de que absorbe la humedad, así que la base no se queda blanda y consigue ese punto crujiente que tanto gusta en una buena pizza.

Su uso es muy sencillo: basta con precalentar el horno con la piedra dentro durante unos minutos, colocar encima la pizza y dejar que la magia suceda. El resultado es una masa fina, crujiente y con ese dorado uniforme que cuesta tanto lograr en una bandeja normal. Y lo mejor es que no se limita a pizzas: la misma técnica sirve para hornear panes artesanos o incluso una tarta flambeada con un acabado perfecto.

Diseño práctico y adaptable a cualquier cocina

Lidl ha pensado en todos los públicos ofreciendo dos versiones de este accesorio para pizzas: una piedra redonda de 38 cm de diámetro y otra rectangular de 30 x 38 cm. Ambas son lo suficientemente grandes para cubrir una pizza familiar, pero también encajan sin problemas en la mayoría de hornos domésticos y parrillas. La rectangular, además, resulta especialmente práctica para quienes prefieren masas cuadradas o rectangulares, muy típicas en la cocina italiana más tradicional.

Otra de sus ventajas es que aguanta muy bien el calor. Da igual si lo colocas en un horno eléctrico, en uno de gas o sobre la parrilla de la barbacoa: la piedra soporta altas temperaturas sin problemas. No se deforma ni se agrieta, y eso hace que puedas usarla en cualquier época del año. En verano resulta ideal para cocinar al aire libre con amigos, y en invierno se convierte en la aliada perfecta para seguir disfrutando de una pizza casera con base crujiente sin salir de casa.

Un precio difícil de creer: 6,99 euros

Uno de los aspectos más llamativos de esta piedra para pizza es, sin duda, su precio. Encontrar un accesorio de cordierita por menos de siete euros no es habitual, ya que la mayoría de modelos del mercado superan con facilidad los 20 o incluso 30 euros. Lidl vuelve a sorprender con su política de precios ajustados, acercando a cualquier hogar un producto que realmente marca la diferencia en la cocina.

Por menos de lo que cuesta pedir una pizza mediana a domicilio, puedes tener un utensilio que te servirá durante años y que eleva cualquier receta casera a otro nivel. Una de esas compras pequeñas que, sin embargo, cambian por completo la manera de cocinar y hacen que apetezca más experimentar.

La experiencia de cocinar como en Italia

Más allá de la técnica y el precio, lo interesante de esta piedra para pizzas de Lidl es la experiencia que ofrece. Cocinar sobre una superficie que imita a los hornos tradicionales de leña aporta un sabor y una textura muy especiales. No es casualidad que los pizzeros italianos utilicen hornos de piedra: la cocción intensa y rápida potencia el sabor de los ingredientes y logra esa base crujiente que tanto gusta.

Con este accesorio, cualquiera puede replicar esa sensación en casa. Basta con preparar la masa, añadir los ingredientes favoritos y dejar que la piedra haga su trabajo. El resultado será una pizza que nada tiene que envidiar a la de muchos restaurantes, y que además podrás personalizar con tus propios toques caseros.