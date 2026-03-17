Pastel de atún: las mejores recetas fáciles y rápidas
Pastel de atún: recetas fáciles y rápidas para preparar este plato frío o al horno.
El pastel de atún es de esos platos que siempre vienen bien. Es rápido, económico y muy versátil. Lo puedes preparar para una comida familiar, una cena improvisada o incluso para llevar. Además, admite muchas versiones: frío, caliente, más ligero o más contundente.
Si buscas algo práctico que funcione casi siempre, un buen pastel de atún fácil es una apuesta segura. Y lo mejor es que puedes adaptarlo con lo que tengas en casa.
Ingredientes básicos
A partir de aquí puedes añadir o quitar ingredientes según tu gusto. Esa es parte de su encanto.
Cómo hacer un pastel de atún fácil
- Empieza desmenuzando el atún en un bol. Añade mayonesa o tomate y mezcla bien. Si te gusta más completo, incorpora huevo cocido picado o un poco de zanahoria rallada.
- La idea es conseguir una mezcla jugosa, pero no demasiado líquida.
- Si eliges un pastel de atún con pan de molde, coloca una primera capa de pan y cúbrela con el relleno. Después, añade otra capa de pan y repite el proceso.
- No hace falta complicarse: dos o tres capas suelen ser suficientes. Eso sí, intenta que queden bien niveladas.
- Puedes servir el pescado así, o poner bechamel y queso rallado por encima y gratinar.
Si te interesa probar otras versiones, puedes echar un vistazo a recetas como los pastelitos de atún al horno, que ofrecen una alternativa caliente, aunque algo más elaborada. Prueba también el pastel de atún y verduras.
¿Qué tipo de pan o base es mejor para un pastel de atún?
El pan de molde es, sin duda, la opción más cómoda. Por eso el pastel de atún con pan de molde es tan popular. Se adapta bien, es fácil de cortar y absorbe el relleno sin romperse.
Aun así, no es la única opción. También puedes usar:
- Pan tostado para un toque crujiente
- Galletas saladas si buscas algo diferente
- Hojaldre, si quieres una versión al horno más elaborada
Cada base cambia el resultado final. Por ejemplo, si quieres algo más cremoso, puedes inspirarte en el , que añade una textura muy suave.
¿Se puede preparar el pastel de atún con antelación y cuánto dura?
Una de las grandes ventajas de este plato es que puedes dejarlo listo con tiempo. El pastel frío de atún es especialmente agradecido en este sentido. De hecho, muchas veces está más rico al día siguiente, cuando los sabores se han integrado bien.
Puedes prepararlo sin problema con varias horas de antelación o incluso el día anterior. En la nevera aguanta entre 2 y 3 días si lo guardas correctamente.
En el caso del pastel de atún al horno, también puedes hacerlo antes y calentarlo justo antes de servir. Eso sí, intenta no recalentar demasiado para que no se reseque.
Consejos para que siempre quede bien
- No te pases con la mayonesa, o quedará demasiado pesado
- Presiona ligeramente las capas para que el pastel tenga firmeza
- Déjalo reposar antes de cortarlo, así no se desmorona
- Añade ingredientes frescos para equilibrar el sabor
Este tipo de recetas también son perfectas para aprovechar lo que tengas en la nevera. Un poco de maíz, aceitunas o pimientos pueden marcar la diferencia.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20-30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 350-400 kcal por ración
Tipo de cocina: española / casera
Tipo de comida: entrante / plato frío o caliente