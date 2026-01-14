Puré de calabaza en Monsieur Cuisine: suave, saludable y perfecto para el invierno

El puré de calabaza en Monsieur Cuisine es un plato que no puedes dejar de probar en casa. Es ideal para tu cocina y muy fácil de preparar, sobre todo para esos inquietos momentos en los que no quieres o no puedes pasar mucho tiempo en la cocina. Es buena idea también porque es ligero y saludable, lo que buscas para esa dieta baja en calorías que te has propuesto llevar este año. Si utilizas tu aparato de Monsieur Cuisine, todo será sencillo y no mancharás demasiado en la cocina.

La calabaza es una verdura más que recomendada para los meses de otoño e invierno. Te aporta un sabor dulce y delicado, fibra y vitaminas, y lo mejor es que es baja en calorías. Su sabor dulzón puede gustar incluso a los más pequeños de la casa.

Ingredientes básicos

Prepara tu mise en place, con calabaza pelada y cortada en trozos, cebolla, un poco de patata si quieres darle más intensidad, caldo de verduras o agua, aceite de oliva, sal y pimienta. No tengas miedo en toques mágicos añadidos, juega con especias como nuez moscada, jengibre o incluso un toque de curry suave para cambiar el perfil de sabor sin complicarte.

Preparación paso a paso en Monsieur Cuisine

Comienza pelando la calabaza y cortándola en dados no demasiado grandes. Pela también la cebolla y la patata, en caso de usarla. Introduce la cebolla en el vaso de Monsieur Cuisine y pícala unos segundos. Añade un chorrito de aceite de oliva y sofríe hasta que esté blanda y ligeramente transparente.

A continuación, incorpora la calabaza y la patata troceadas. Cubre con caldo o agua, sin excederte, y añade sal y pimienta al gusto. Programa la cocción hasta que las verduras estén bien tiernas. Cuando termine, tritura a velocidad alta hasta conseguir un puré fino y homogéneo. Si ves que queda demasiado espeso, solo tienes que añadir un poco más de líquido y volver a triturar.

Sirve el puré bien caliente y, si te apetece, añade por encima un chorrito de aceite, semillas, frutos secos picados o unos picatostes para darle textura.

Ideas para acompañar y combinar

Este puré es una guarnición perfecta para platos de carne con sabores intensos, como una Pierna de jabalí, ya que su suavidad equilibra muy bien el conjunto. También combina de maravilla con carnes más suaves, por ejemplo en un Solomillo con puré, donde aporta cremosidad y contraste.

Si te gusta variar, puedes inspirarte en otros purés igual de interesantes, como el Puré de patatas violetas, que resulta muy vistoso, o el Puré de boniato, con un dulzor natural muy agradable. Otra opción práctica es el Puré de verduras, ideal para aprovechar restos de la nevera.

Versiones más completas

Si quieres que el puré pase de acompañamiento a plato único, basta con enriquecerlo un poco. Añadir pescado en conserva lo convierte en un nutritivo Puré con atún, perfecto para una cena ligera. También puedes hacerlo más cremoso incorporando queso rallado o un poco de mantequilla, como en el Puré con queso.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 800 calorías en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Entrante o guarnición

El puré de calabaza en Monsieur Cuisine es una receta sencilla, flexible y muy agradecida, ideal para entrar en calor y disfrutar de una comida casera, sana y llena de sabor.