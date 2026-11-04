Ni aceite de girasol ni aceite de oliva: el ingrediente que debes utilizar para freír huevos y conseguir un sabor más intenso y unos bordes crujientes

A la hora de hacer huevos fritos, la mayoría de los españoles se decanta por usar aceite de oliva, en cualquiera de sus variantes. Algunos menos, por aceite de girasol o mantequilla. Otros afirman que quedan más cremosos con una cucharada de yogur griego y hay varios que apuestan por un chorrito de leche. No obstante, hay un ingrediente poco común que le aporta más sabor.

El ingrediente para que el huevo quede crujiente y sabroso

En lugar de aceite de oliva, de girasol o mantequilla, el aceite de sésamo es el ingrediente estrella para freír el huevo, o como pasta de tomate, y llevar la receta a otra dimensión. El jugo del pepino, el pimentón o el pesto de albahaca también se usan con frecuencia para acentuar el sabor del huevo frito. Sin embargo, según el medio WalesOnline, el aceite de sésamo les brinda un sabor especialmente intenso.

Varios chefs internacionales recomiendan el uso del aceite de sésamo para preparar huevos fritos. Este aceite, además de dejar los bordes crujientes, sazona los huevos, añadiéndoles un aroma semejante al de la nuez, un toque especiado y una leve nota afrutada.

La elección del aceite es clave

El aceite de sésamo cuenta con numerosas variedades, por lo que es fundamental poner el ojo a la hora de comprarlo. Un aceite de sésamo tostado, con un tono oscuro, es la mejor opción al poseer un aroma intenso que combina a la perfección con el sabor tenue de los huevos. A pesar de ello, su sabor es tan fuerte que con una pequeña cucharada es suficiente para notar sus efectos.

La principal diferencia entre los diferentes tipos de aceite reside en la intensidad del tostado de las semillas de sésamo previo a su prensado. A mayor intensidad del tostado, más oscuro será el aceite y mayor fuerza en su sabor. El aceite de sésamo más claro también puede usarse para freír, aunque tiene un sabor bastante delicado en contraposición al aroma vivo del tostado.

Cómo preparar los huevos con aceite de sésamo

Cuando se preparan huevos fritos, la temperatura apropiada es fundamental. El aceite de sésamo tostado, por su aceite aromatizante, no es amigo del fuego alto. Si se fríe a temperaturas elevadas, sus suaves aromas tostados pueden evaporarse o volverse tremendamente amargos. No obstante, si se fríen a fuego medio, se pueden aprovechar las propiedades del aceite. Como alternativa, se puede comenzar friendo el huevo en un aceite resistente al calor extremo y añadir después unas pocas gotas de aceite de sésamo tostado antes de emplatar.

Su aroma a nuez combina realmente bien con pimienta negra, cebolletas, chile o salsa de soja. Las semillas de sésamo tostadas también pueden aumentar su sabor. Como recomendación, se pueden agregar ingredientes salados extras con mesura para que el sabor del huevo no lo solape. Con esta técnica, conseguirás unos huevos fritos crujientes y muy sabrosos.