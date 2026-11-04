Los cocineros lo dejan claro: «Si quieres hacer huevos fritos sin nada de aceite, sólo tienes que meterlos 40 segundos en el microondas»

Cocineros expertos han dado un truco para hacer huevos fritos sin aceite

Expertos cocineros han dado un truco para cocinar huevos fritos… sin aceite. Un perfil de las redes sociales que suele ofrecer @micro_recetas ha explicado cómo se puede hacer en 40 segundos este plato que está considerado como uno de los más históricos de la cocina española. Porque a día de hoy también se pueden comer huevos fritos de forma saludable. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para cocinar huevos fritos sin aceite.

Los huevos fritos son uno de los platos más arraigados en la cultura española y que se lleva consumiendo desde tiempos inmemoriales en diferentes formas. Velázquez fue pionero en inmortalizar este plato en el histórico cuadro que pintó en 1618 y titulado Vieja friendo huevos. En este retrato, realizado un año después de haber pasado su examen como pintor, este artista sevillano inmortalizó por primera vez uno de los platos con más pedigrí de la gastronomía española.

Los huevos fritos se pueden maridar con diferentes ingredientes, como pueden ser las patatas fritas e incluso el chorizo, con el que los más atrevidos suelen acompañarlos. El huevo frito también se ha convertido históricamente en habitual de los platos combinados que ofrecen los restaurantes, en los que añaden alguna carne, patatas o incluso ensalada.

Cómo hacer huevos fritos sin aceite

Como su propio nombre indica, históricamente el huevo se ha hecho frito en una sartén con aceite de oliva, pero en la era de lo healthy hay que mirar por la salud y también se puede consumir de diferentes maneras para poder respetar el metabolismo a la hora de ingerir este delicioso plato. Por ello, una cuenta de las redes sociales que se dedica a ofrecer @micro_recetas ha publicado un vídeo en el que explica cómo cocinar un huevo frito en 40 segundos.

Para ello solo se necesitará un huevo, una cucharadita pequeña de aceite y un microondas. Primero se tendrá que colocar un poquito de aceite con el huevo en un recipiente y un poco de sal. «Lo taparemos y lo llevaremos al microondas un total de 40 segundos a 850 vatios de potencia», cuenta. «Pasado este tiempo, destaparemos y tendremos nuestro huevo listo y ahora sólo nos quedará coger pan y disfrutar», finaliza diciendo en un vídeo viral en las redes sociales.

Para terminar de hacer una oda a la salud, los expertos también recomiendan sustituir el agua por aceite para ‘freír’ los huevos en la sartén. Para ello tendrás que echar dos o tres cucharadas de agua en la sartén, esperar que hierva y acto seguido verter el huevo. Aquí la diferencia es que tendrás que tapar la sartén para que el huevo se haga con el vapor que se forma. En un máximo de tres minutos, la hueva quedará al dente en un huevo frito saludable.