Ni avena ni chía: el contundente desayuno de Luis Tosar (54 años) que descoloca a los nutricionistas

Luis Tosar, a sus 54 años, ha revelado cuál es su desayuno ideal, un plato de lo más contundente que sorprende viniendo de un actor que cuida su forma física. El actor gallego, con tres premios Goya en su trayectoria, no sigue reglas nutricionales estrictas, y así lo reconoce él mismo: su filosofía pasa por disfrutar de la comida y cuidar el cuerpo sin caer en extremos, manteniéndose activo de forma coherente con su ritmo de vida. Para Tosar, no se trata de «hacerlo perfecto», sino de «encontrar un balance que funcione en el día a día», ya que entrenar una hora y pasar el resto de la jornada sin apenas moverse «no es suficiente». El intérprete tiene claro que seguir las estrictas reglas no va con él, por eso su método seguro que sorprende a los nutricionistas y a los seguidores de los desayunos ideales.

En la mesa de Tosar no vamos a encontrar alimentos como aguacates o chía, que tan de moda están desde hace tiempo. En cambio, él apuesta por productos contundentes para llenar el estómago y no volver a tener hambre en varias horas. Ese puede ser su secreto para mantenerse en forma y soportar las largas jornadas de rodaje. «Mi desayuno ideal consiste en huevos fritos con bacon, una tostada de pan bien fresco, un buen café con leche y un zumo de naranja», ha explicado, añadiendo que, si se encuentra en un hotel, no duda en sumarle «un poco de queso» o «algo de embutido español».

Qué dicen los nutricionistas sobre el desayuno ideal

El desayuno de Tosar, rico en proteína y grasas, no está tan lejos de lo que recomiendan los expertos, aunque con matices. La doctora Carina Gimeno Uribes, médica nutricionista y profesora de la Universidad Cardenal Herrera CEU, remite a las indicaciones de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), que recomienda que el desayuno contenga al menos tres grupos de alimentos: lácteos, preferiblemente fermentados como el yogur; cereales integrales, en forma de pan; y alimentos ricos en proteína, como el huevo, el jamón o el atún. Todo ello puede completarse con grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate y con fruta fresca.

La misma línea defiende Pablo Ojeda, habitual de programas de laSexta como Más vale tarde, que asegura que el huevo es precisamente una de las mejores fuentes de proteína para empezar el día, desmontando el mito de que su consumo habitual eleva el colesterol, algo que según distintos estudios no aumenta el riesgo cardiovascular.

Ojeda sí que está totalmente en contra de otras opciones muy extendidas, como las galletas o los cereales azucarados, que considera «muy flojitos» frente a alternativas como unas tostadas con jamón. Es por eso que cada vez que es preguntado por este asunto recomienda alejarse de los azúcares y de los procesados para romper el ayuno de la mañana y prefiere embutido, que para muchos también podría ser algo poco aconsejable.

En Happy FM tomamos nota y seguiremos los consejos de Luis Tosar para empezar la mañana con energía y daros las mejores noticias sobre famosos, televisión y redes sociales.