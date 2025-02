El equipo de Zapeando ha vuelto a contar con la visita de Boticaria García. Poco a poco, y con el paso del tiempo, la farmacéutica ha logrado hacerse un hueco en el programa al tratar de exponer algunos temas de importancia general en cuanto a salud se refiere. De esta manera, recientemente, los espectadores de La Sexta han sido testigos de una nueva revelación de la colaboradora. Y es que, en esta ocasión, ha querido hablar del «desayuno ideal». Pues, como es bien sabido por todos, la primera comida del día es la más importante. Un tema que no ha dejado indiferente a nadie en el formato televisivo.

«Se ha publicado un estudio en el que participaron 40.000 personas. Y se llegó a la conclusión de que tomar café por la mañana reduce un 30 % el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral», comenzó explicando Boticaria García. Además, lejos de dejarlo ahí, la colaboradora ha señalado que este estudio indica que tomar café ayuda también a reducir en un 20% cualquier tipo de dolencia que se padezca. «¿Pero qué dices?», exclamaron sus compañeros. Ante ello, Quique Peinado quiso saber cuál es la cantidad diaria recomendada a tomar. Una cuestión que también ha sido resuelta.

La farmacéutica ha señalado que el estudio ha explicado que «se obtenían mejores resultados cuando se consumen tres o más cafés». Un dato que no ha pasado desapercibido. Pues, por todos es sabido que la cafeína no es nada beneficiosa a la hora de conciliar el sueño. Por ello, Boticaria García ha señalado que esta investigación tiene pequeños matices.

«Con una taza también tendrías ese factor cardioprotector», indica. Unas palabras con las que ha querido aclarar que no es necesario tomar grandes cantidades para ser testigos de los beneficios del café. Pues, con tomar aunque sea una sola taza ya estaremos ayudando a reforzar nuestra salud. «Eso sí, a partir de tres cafés la curva de los beneficios se aplana. O sea, que no hay más beneficios por tomar más cantidad», indica.

Asimismo, y respecto a la hora del día en la que es recomendable consumir esta bebida, Boticaria García se mostró contundente. «Si tomas el café por la tarde, en el estudio no se vio que se tenía ese beneficio extra», destacó. Una aclaración con la que afirmaba que tomar café al final del día no es la mejor opción y no aporta ese factor cardioprotector.

¿Cuál es la hora ideal para tomar café?

Pero, ¿cuál es la hora ideal para tomar café? «Se sugiere que a media mañana, de 9:30 a 11:30, es la hora fetén», indica la colaboradora. «El cortisol empieza a bajar en esa franja horaria, por lo que tomar cafeína daría el chute de energía que se necesita», indica.

Indiscutiblemente, el café no es solamente una de las bebidas más consumidas en España, también lo es a nivel mundial. Por ello, la resolución de este tipo de datos son muy importantes de cara al cuidado de nuestra salud.