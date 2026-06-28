Ni más aceite ni más temperatura: el sencillo truco de los chefs para que los huevos fritos queden perfectos

Hacer un huevo frito parece una de las recetas más sencillas de la cocina, pero conseguir una clara cocida, unos bordes ligeramente crujientes y una yema cremosa no es tan fácil. Mucha gente piensa que el secreto consiste en añadir una gran cantidad de aceite, pero los chefs coinciden en que el resultado depende mucho más de la sartén que se utiliza, ya que esto influye en la temperatura y de la forma en que se reparte el calor. En primer lugar, hay que prestar especial atención al tamaño de la sartén. Cuando se prepara un huevo frito en una sartén demasiado grande, el aceite se esparce por toda la superficie y resulta más difícil mantenerlo alrededor de la clara. En cambio, una sartén pequeña, de unos 18 o 20 centímetros, concentra mejor el calor y permite que el huevo quede cubierto por una fina capa de aceite.

Por supuesto, la sartén debe estar en buen estado para que la clara se deslice y se desprenda sin problemas. Muchos chefs utilizan una sartén de hierro bien curada para que los bordes queden más crujientes. La temperatura también marca la diferencia. Si la sartén está fría, la clara absorberá más grasa y tardará demasiado tiempo en cuajarse; mientras, si está demasiado caliente, los bordes se quemarán antes de que la parte superior esté cocida. Lo mejor es calentar la sartén a fuego medio, añadir una o dos cucharadas de aceite y esperar a que esté caliente, pero sin llegar a humear.

El truco definitivo para hacer un huevo frito

Según advierten los cocineros, un fallo bastante habitual es dejar el fuego demasiado alto mientras se fríe el huevo. Sin embargo, una vez que el huevo está en la sartén, conviene bajar un poco la intensidad para que la clara se cocine de manera más homogénea. Para que la parte superior quede bien hecha sin necesidad de darle la vuelta, se puede inclinar ligeramente la sartén y, con una cuchara, recoger un poco del aceite caliente para verterlo con cuidado sobre la clara, evitando siempre tocar la yema.

La sal, por su parte, es mejor añadirla al final, sobre todo en la clara, porque si se coloca directamente sobre la yema pueden aparecer pequeñas marcas en la superficie. En definitiva, un buen huevo frito no necesita quedar sumergido en aceite. Utilizar una sartén de tamaño adecuado y que distribuya bien el calor ayuda a controlar mejor la cocción y a reducir la cantidad de grasa. De esta forma se consigue una clara bien cuajada, bordes crujientes y una yema cremosa.

Finalmente, evita tapar la sartén, ya que el vapor que se genera puede reblandecer la clara y quitarle textura. Tampoco es recomendable freír varios huevos a la vez, porque la temperatura del aceite baja y los huevos tienden a juntarse o cocinarse de forma irregular. Si buscas unos bordes más crujientes, utiliza un poco más de aceite y deja que esté bien caliente hasta que el huevo «chisporrotee» al entrar. Un pequeño truco para reducir salpicaduras consiste en añadir una pizca de sal al aceite antes de que se caliente del todo.

Pisto con huevo, una receta de verano

#recetadepistocasero #pistoconhuevo #huevofrito #cocinaytradición #cocinaespañola ♬ Call Me Maybe – Carly Rae Jepsen @cocinaconnoelia PISTO CON HUEVO Un plato que huele a hogar y tradición. Y que además está de auténtico escándalo 😍😋. Guárdate esta receta para que no falte en tu recetario de verano. Ingredientes: 🌱1 cebolla 🌱2 pimientos rojos 🌱2 pimientos verdes 🌱2 calabacines 🌱800 g de tomate natural triturado 🌱Aceite de oliva 🌱Sal Elaboración: Pela y pica la cebolla en trozos pequeños. Lava y corta los pimientos y los calabacines en cuadraditos. En una sartén honda, añade un poco de aceite de oliva y cocina la cebolla y los pimientos a fuego medio hasta que estén blanditos. Añade los calabacines a la sartén y cocina durante unos minutos hasta que estén tiernos. Agrega el tomate triturado. Sazona y cocina durante 45 minutos a fuego bajo, moviendo de vez en cuando. Sirve acompañado de huevo frito y patatas o pan tostado. #pisto

Para preparar esta receta necesitas: 1 cebolla, 2 pimientos rojos, 2 pimientos verdes, 2 calabacines, 800 g de tomate natural triturado, aceite de oliva y sal.

Para preparar esta receta, empieza pelando y picando una cebolla en trozos pequeños. Lava bien los pimientos rojos, los pimientos verdes y los calabacines, y córtalos en cuadraditos. En una sartén honda añade un poco de aceite de oliva y sofríe la cebolla junto con los pimientos a fuego medio hasta que estén bien blanditos y suelten su sabor.

Después incorpora los calabacines y cocina unos minutos más hasta que estén tiernos. Añade el tomate natural triturado, sazona con sal al gusto y deja cocinar todo a fuego bajo durante unos 45 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Cuando esté listo, sirve acompañado de huevo frito y patatas o con pan tostado.