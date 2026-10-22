Los chefs españoles coinciden: «Para que los huevos fritos queden más jugosos y sean más saludables, sustituye el aceite por unas gotas de agua»

Los huevos fritos son un clásico de la gastronomía española. Su preparación sencilla y su versatilidad para acompañar platos de patatas, verduras o carne los han convertido en una opción muy habitual en muchos hogares. Sin embargo, la técnica tradicional requiere utilizar aceite en la sartén.

Para quienes desean reducir la cantidad de calorías de este plato, existe una alternativa que utiliza un ingrediente tan común como el agua. Aunque no se trata de freír el huevo propiamente dicho, este método permite cocinarlo en la sartén aprovechando el vapor. Un truco recomendado por los chefs españoles y que cada vez más personas están poniendo en práctica.

El truco definitivo para unos huevos fritos jugosos

Una de las formas más habituales de preparar un huevo es freírlo en abundante aceite, hasta conseguir una clara con una capa exterior crujiente. Sin embargo, ésta también es una de las opciones menos saludables, ya que, al añadir aceite durante la fritura, aumenta su contenido calórico. Afortunadamente, existen alternativas muy interesantes, como sustituir el aceite por un poco de agua para obtener un delicioso huevo cocinado al vapor, más ligero y cremoso. El vapor permite que la parte superior de la clara se cocine suavemente, mientras la yema conserva una textura líquida.

Esta receta es muy sencilla de preparar, pero si es la primera vez que cocinas un huevo de esta manera, conviene tener en cuenta algunos consejos. Lo primero es utilizar una sartén con tapa transparente para observar cómo se va cocinando el huevo sin necesidad de levantarla constantemente.

Para empezar, añade agua hasta alcanzar aproximadamente dos dedos de profundidad. Añade la sal cuando el agua esté caliente para evitar retrasar innecesariamente el proceso de ebullición. Durante la cocción, es posible que aparezca espuma y parezca que el agua va a desbordarse. Si esto ocurre, destapa la sartén durante unos segundos para que desaparezca y vuelve a colocar la tapa. Repite el proceso tantas veces como sea necesario. El tiempo de cocción dependerá de la textura que quieras conseguir. Por último, si quieres darle un toque extra de sabor, puedes añadir una pizca de pimienta y algunas hierbas aromáticas al agua. También puedes incorporarlas mientras el huevo se está cocinando para que sus aromas se integren mejor.

La principal ventaja de este método de cocción es que permite prescindir de la grasa añadida durante la fritura. Ahora bien, esto no quiere decir que el aceite de oliva sea perjudicial para la salud. De hecho, la AESAN lo incluye entre las grasas recomendadas dentro de una alimentación equilibrada.

Huevos gratinados con tomate

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Para elaborar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes: 6 huevos, 3 patatas, tomate frito estilo casero con aceite de oliva, queso mozzarella rallado. Para el aderezo: 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, media cucharadita de orégano, media cucharadita de albahaca, media cucharadita de pimentón y sal al gusto.

Cuece las patatas sin pelar hasta que estén tiernas al pincharlas y los huevos durante 12 minutos. Pela las patatas y córtalas en 12 rodajas. Pela también los huevos y pártelos por la mitad a lo largo. Mezcla los ingredientes del aderezo y reserva. En una bandeja apta para horno, vierte la salsa de tomate, distribuye las rodajas de patata y riégalas con el aderezo. Coloca medio huevo sobre cada rodaja, con la parte del corte hacia abajo. Espolvorea la mozzarella rallada y gratina a máxima potencia hasta que el queso se derrita y comience a dorarse. Antes de servir, decora con un poco de orégano por encima.