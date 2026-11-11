Colas kilométricas en Lidl por la cubertería SILVERCREST dorada, moderna y elegante para triunfar en Navidad

Entramos ahora en esa época en la que comienzan a verse infinidad de productos navideños en las tiendas. Llega entonces el momento de comenzar a pensar en regalos, pero también en cómo vamos a poner la mesa durante las comidas y cenas familiares. Y es que basta cambiar unos cuantos detalles para que una vajilla que utilizamos todo el año parezca completamente distinta. Y Lidl tiene ahora uno de esos productos que llaman la atención nada más verlo: una cubertería dorada de SILVERCREST con acabado mate que puede dar un aire mucho más elegante a la mesa sin tener que gastar demasiado.

El set cuesta 12,99 euros y está pensado para cuatro personas, por lo que puede resultar especialmente interesante para una mesa pequeña o para combinar dos juegos si se espera a más invitados. Incluye 16 piezas y también está disponible en color negro, aunque es el acabado dorado el que encaja especialmente bien con la decoración navideña. Además, no estamos ante una cubertería pensada únicamente para ocasiones especiales. Está fabricada en acero inoxidable y puede meterse en el lavavajillas, algo que siempre se agradece después de una comida con invitados.

La cubertería de Lidl para vestir la mesa de Navidad

El diseño es probablemente lo primero que llama la atención. Los cubiertos tienen líneas sencillas, mangos rectos y un acabado mate que se aleja del dorado brillante más clásico. El resultado es bastante moderno y hace que puedan combinarse fácilmente con platos blancos, vajillas oscuras o manteles en tonos neutros. En Navidad, además, el dorado es uno de esos colores que siempre terminan apareciendo de una forma u otra. Está en los adornos del árbol, en las velas, en los centros de mesa y también en muchas vajillas de fiesta. Con una cubertería de este tipo no hace falta recargar demasiado el resto de la mesa para conseguir un efecto más especial.

Cada juego incluye cuatro cuchillos, cuatro tenedores, cuatro cucharas y cuatro cucharillas, suficientes por tanto para un servicio completo de cuatro comensales. Lidl comercializa también el mismo diseño en negro, una opción que puede funcionar mejor en mesas más sobrias o con vajillas en tonos tierra y grises.

Acero inoxidable y apta para el lavavajillas

La cubertería no se queda sólo en el diseño. Está fabricada en acero inoxidable y, aunque Lidl utiliza dos tipos distintos según la pieza, todas están pensadas para aguantar bien el uso diario. Los cuchillos son de acero 420 (13/0), mientras que los tenedores, cucharas y cucharillas son de acero 430 (18/0). Otro detalle que siempre viene bien, sobre todo cuando hay invitados en casa, es que se puede meter directamente en el lavavajillas. Y en Navidad eso se agradece bastante, porque después de una comida o cena larga lo último que apetece es ponerse a fregar cubiertos a mano. El juego está pensado para cuatro personas e incluye las 16 piezas necesarias para montar la mesa completa.

Las medidas de cada pieza

En cuanto al tamaño, los cuchillos miden unos 22,7 centímetros, los tenedores 19,7 y las cucharas 19,5. Las cucharillas, como es lógico, son más pequeñas y se quedan en aproximadamente 14,3 centímetros. El peso indicado ronda los 82 gramos y, por las imágenes, se ve una cubertería bastante fina y alargada, con ese acabado mate que hace que el dorado o el tono oscuro resulte excesivo o demasiado duror.

Precisamente por eso los dos modelos en los que está disponible esta cubertería encajan bien en una mesa navideña sin quedar demasiado recargada en el caso de que elijas la dorada o demasiado seria si eliges la negra. Y una vez terminen las fiestas, tampoco es una cubertería que haya que guardar hasta el año siguiente, porque el diseño permite utilizarla perfectamente en comidas normales o cuando tenemos invitados.

Cuánto cuesta la cubertería de Lidl

El precio es uno de los motivos por los que puede resultar especialmente atractiva. El set de 16 piezas cuesta 12,99 euros, de modo que montar una mesa para cuatro personas sale por poco más de tres euros por comensal. Si se necesitan ocho servicios, bastaría con comprar dos juegos, con un coste total de 25,98 euros. Para una mesa navideña completa sigue siendo una cantidad bastante contenida si se compara con otras cuberterías decorativas o con juegos de mayor número de piezas.

Lidl tiene además otras opciones de cubertería dentro de su sección de menaje, aunque este set destaca por los dos acabados disponibles, dorado y negro, y por su diseño sencillo. Con el dorado, además, es fácil conseguir una mesa navideña sin cambiarlo todo. Un mantel blanco, unas copas transparentes y algún detalle verde o rojo pueden ser suficientes para que los cubiertos hagan el resto. Y cuando terminen las fiestas, tampoco es uno de esos productos que necesariamente tenga que volver al armario hasta el año siguiente.